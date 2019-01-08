FIFA, her sene olduğu gibi bu sene de yılın takımını açıkladı. Kadroda olmasına kesin gözüyle bakılan bazı isimlerin takımda olmaması ise tartışmaları beraberinde getirdi.

FIFA tarafından oyunda kendi mevkilerinde en iyi performans gösteren oyuncuların seçilerek bir kadroda toplandığı takım, "TOTY" olarak isimlendiriliyor. Yılın takımı anlamına gelen bu kelime, FIFA oyuncularının oldukça aşina olduğu bir tabir. Oluşturulan bu kadrodaki isimler, konsept gereği FIFA Ultimate Team'e kademeli olarak ekleniyor.

Bu sene açıklanan yılın takımı, kadroda olan ve olmayan isimlerle tartışma yaratsa da takım olarak değerlendirildiğinde adeta bir yıldızlar karması. EA Sports FIFA'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada paylaşılan kadro şöyle:

Kaleci: De Gea

Defans: Marcelo

Defans: Sergio Ramos

Defans: van Dijk

Defans: Varane

Orta Saha: De Bruyne

Orta Saha: Kante

Orta Saha: Modric

Forvet: Mbappe

Forvet: Messi

Forvet: Ronaldo

FIFA'nın yılın takımını seçerken yaptığı oylamada 55 futbolcu için oy kullanıldı. Oyların %40'ı EA Sports tarafından, %60'ı ise sporcular, medya personelleri ve FIFA topluluk üyeleri tarafından kullanıldı.

Yılın takımında olmayan Harry Kane, Neymar, Mohamed Salah, Paul Pogba gibi yıldızlar, birçok kişi tarafından hayal kırıklığı olarak yorumlanıyor. FIFA'nın hayranlar tarafından seçilen bir futbolcuyu daha listeye alacağını belirtelim. Eğer siz de bu futbolculardan birinin listede olması gerektiğini düşünüyorsanız, buraya tıklayarak istediğiniz futbolcuyu yılın takımına girmesi için destekleyebilirsiniz. FIFA'nın 12. isim için oylaması, kısa bir süre daha devam edecek.

2019 kadrosundaki forvet oyuncuları, şu an FIFA Ultimate Team'e paketler ile eklenmiş durumda fakat diğer oyuncular için biraz daha beklemelisiniz. Yılın takımındaki isimler için beklemenin yanı sıra aynı zamanda oyun içi jetonlar da biriktirmelisiniz. Üst sıralardaki oyuncuların her birinin 10 milyon jetona mal olması bekleniyor.