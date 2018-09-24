FIFA Ultimate Team oynamayı seviyorsanız en güçlü oyuncuların hangileri olduğunu bilmeniz büyük önem taşır. İşte FIFA 2019'un en güçlü oyuncuları ve öne çıkan özellikleri.

Dünyanın en popüler futbol oyunu FIFA serisinin yeni oyunu FIFA 2019’un dünya çapında satışa sunulmasına sadece 4 gün kaldı. EA Sports, son yıllarda FIFA serisine eklediği yeni oyun modları ile birlikte PES ile arasında olan farkı iyiden iyiye açmış durumda. Fakat oyuna hangi mod gelirse gelsin en çok merak edilen şey oyunun en güçlü oyuncularının hangileri olduğu ve hangi özelliklerinin kaç ortalama güce sahip olduğu oluyor. İşte FIFA 19 ve FIFA Ultimate Team’deki güçlü oyuncular.

1- Cristiano Ronaldo

Ortalama Reyting: 94

Mevki: ST

Hız: 90

Şut: 93

Pas: 81

Top Sürme: 90

Defans: 35

Fizik: 79

Dünyanın en büyük 2 futbolcusundan biri olan Ronaldo, bir kez daha FIFA’nın en iyi oyuncusu konumunda bulunuyor. 90 top sürme ve 90 hız becerisine sahip olan Ronaldo’nun 93 şut becerisi de göz önünde bulundurulduğunda en iyi defans ve kalecileri bile gafil avlayabileceğini söyleyebiliriz.

2- Lionel Messi

Ortalama Reyting: 94

Mevki: CF

Hız: 88

Şut: 91

Pas: 88

Top Sürme: 96

Defans: 32

Fizik: 61

Arjantinli dünya yıldızı Messi, hızı ve şutu ile Ronaldo’nun bir tık gerisinde yer alıyor olsa da 96 top sürme becerisi, Messi’yi ölümcül bir forvet haline getiriyor. Rakipleri ipe dizerek ağları sarsmak istiyorsanız Messi, yönetebileceğiniz en iyi oyuncu olabilir.

3- Neymar JR

Ortalama Reyting: 92

Mevki: LW

Hız: 92

Şut: 82

Pas: 83

Top Sürme: 95

Defans: 32

Fizik: 59

Neymar, yüksek top sürme ve hız becerileri ile FIFA’nın en iyi oyuncularından biri. Özellikle ani gelişen kanat akınlarında ölümcül bir etkiye sahip olacaktır.

4- Luka Modric

Ortalama Reyting: 91

Mevki: CM

Hız: 76

Şut: 76

Pas: 90

Top Sürme: 91

Defans: 70

Fizik: 67

Hırvat orta saha Modric, geçtiğimiz sezon Real Madrid forması ile gösterdiği muhteşem performansı yaz aylarında Hırvat Milli Takımı’nı Dünya Kupası finaline taşıyarak taçlandırmıştı. Modric’in bu eşsiz performansı, onu FIFA’nın en güçlü 4. oyuncusu haline getirdi.

5- Kevin De Bruyne

Ortalama Reyting: 91

Mevki: CAM

Hız: 77

Şut: 86

Pas: 92

Top Sürme: 87

Defans: 60

Fizik: 78

Manchester City’nin başarısında çok önemli bir role sahip olan De Bruyne, 92 pas ve 87 top sürme becerisi ile eşi benzeri bulunamaz bir ofansif orta saha.

6- Eden Hazard

Ortalama Reyting: 91

Mevki: LW

Hız: 91

Şut: 82

Pas: 86

Top Sürme: 94

Defans: 35

Fizik: 67

Hızı ve top sürme becerisi ile öne çıkan Hazard, tıpkı Neymar gibi ani gelişen kanat akınlarında rakibi şaşkına çevirerek hedefine ulaşacaktır.

7- Sergio Ramos

Ortalama Reyting: 91

Mevki: CB

Hız: 75

Şut: 63

Pas: 71

Top Sürme: 72

Defans: 91

Fizik: 84

İspanyol defans oyuncusu Ramos, FIFA 2019’un en güçlü savunmacısı olan dikkat çekiyor. Fizik ve Defans becerileri ile öne çıkan Ramos’un hız ve pas özellikleri de bir defans oyuncusu için hiç de fena değil.

8- Luis Suarez

Ortalama Reyting: 91

Mevki: ST

Hız: 80

Şut: 90

Pas: 79

Top Sürme: 87

Defans: 52

Fizik: 85

Suarez, FIFA 2019’un en yüksek Fizik becerisine sahip hücumcularından biri. Bu niteliği 87 top sürme becerisi ile birleştirdiğimizde Suarez’in defansların korkulu rüyası olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

9- David De Gea

Ortalama Reyting: 91

Mevki: GK

Dalış: 90

Elleçleme: 85

Kicking: 87

Refleksler: 94

Hız: 57

Konumlandırma: 88

FIFA 2019’un en güçlü kalecisi, İspanya ve Manchester United kalelerini koruyan De Gea olarak karşımıza çıkıyor. De Gea, özellikle yüksek refleks ve konum bilgisi ile forvetleri çileden çıkaracaktır.

10- Toni Kroos

Ortalama Reyting: 90

Mevki: CM

Hız: 67

Şut: 82

Pas: 89

Top Sürme: 82

Defans: 74

Fizik: 69

Tıpkı De Bruyne gibi Kross da çok yönlü bir orta saha oyuncusu. Kross’un en dikkat çeken özelliği ise yüksek pas becerisi.