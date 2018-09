FIFA’nın Efsane Spikeri John Motson Yakında Kafa Topu 2’de

Futbol spikerliği ve eleştirmenliği konusunda dünyanın önde gelen isimlerinden olan John Motson, yakında Kafa Topu 2’nin İngilizce sürümüne spiker olarak geliyor. Kariyeri boyunca Dünya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi dahil 2000’den fazla maç sunan efsane yorumcuyu, Türkiye’de FIFA oyunlarıyla tanıdık.

Masomo bünyesinde geliştirilen Kafa Topu 2, geçtiğimiz haziran ayında Türkiye’nin en tanınan futbol yorumcularından Ercan Taner’in spiker olduğu bir güncelleme almıştı. Aradan 2018 Dünya Kupası turnuvası geçti ve Kafa Topu 2, dünya çapında milyonlarca kullanıcıya ulaştı.

App Store ve Google Play üzerinde yayınlandığı günden bu yana, bir kez başlayanın bırakamadığı Kafa Topu 2, Masomo’nun tecrübeli ekibi sayesinde oyuncuların birbirinden eğlenceli vakitler geçirmesini sağlıyor. Türkiye’den çıkıp dünyayı kasıp kavuran oyuna şimdi de İngilizce sürümü için spiker güncellemesi geliyor. Üstelik bu spikeri Türkiye’de de yakından tanıyoruz.

Spor gazeteciliğine başladığı 1963’ten 5 yıl sonra, 1968’de BBC’nin Radio 2 kanalında ilk futbol sunuculuğu deneyimini yaşayan John Motson’u, Türkiye’de 1996 ve 2006 yılları arasında çıkan FIFA oyunlarından tanıyoruz. Kariyeri boyunca hem radyo hem de televizyonlarda 2000’den fazla maç anlatan bu usta ismi, Kafa Topu 2’ye gelmeden önce gelin daha yakından tanıyalım.

İnsanları futbola aşina eden, sesi duyulmadan maçları izletmeyen adam John Motson:

Motson’un ilk sunuculuk deneyimini 1968 yılında Radio 2’de yaşadığını söylemiştik. Bu başlangıç, ona yoruculuk ve spikerlik kariyerinin kapılarını araladı. Efsane isim, Aralık 1969’da oynanan Everton-Derby maçında ilk kez spiker olarak mikrofon başındaydı. Aradan geçen 3 yılın ardından Matson, spikerlikte altın çağına gireceği düzenli yayınlara başladı. Bu dönemde yaptığı anlatımlarla John Motson’un ünü İngiltere’nin sınırlarını aşmaya başladı. O artık uluslararası bir spiker olmuştu.

Dünya, İngiltere ligindeki ve FA Cup’taki efsane golleri John Motson’dan dinlemeye başladı. 1977 ve 2008 yılları arasında BBC tarafından yayınlanan tüm FA Cup finallerini John Motson sundu. Bu sırada BBC ekranlarında her hafta yayınlanan Match of the Day programının da sunucusu olmuştu. İngilizler bu adam olmadan futbol izleyemeyez hale geldiler. Motson bu başarısını, 2001 yılında İngiltere’de yapılan ve futbol izleyicilerinin katıldığı bir anketle kanıtladı.

John Motson, artık uluslararası turnuvaların da sesi olmuştu. Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Şampiyonası maçlarını sunuyordu. Euro 2008 turnuvasının final maçı John Motson’un son canlı spikerlik deneyimi oldu. Ardından yorumculuk ve sunuculuk kariyerine çeşitli televizyon ve radyo programlarında devam eden Motson, BBC’nin 2010 Dünya Kupası ekibinde de yer aldı.

John Motson, canlı futbol spikerliği, spor yorumculuğu ve program sunuculuğu tecrübelerini farklı alanlarda da kullandı. Oyunlarla ilgili spikerlik kariyeri, 1996 ve 2006 yılları arasında çıkan tüm FIFA oyunlarıyla gerçekleştirdi. Bu süre zarfında Euro 2000 turnuvasının oyunu için de spikerlik yaptı. Usta isim FIFA Menager 2008 oyunu için de ayrı çalışmalarda bulundu.

Eylül 2017 itibarı ile BBC yorumculuk ve sunuculuk kariyerine noktayı koyan John Motson, son olarak 11 Mart 2018’de Arsenal-Watford maçını radyodan, 13 Mayıs 2018’de ise Crystal Palace-West Bromwich Albion maçını televizyondan sunarak canlı yayın kariyerindeki jübilesini de yaptı.

Son aylarda bazı televizyon programlarına konuk olarak yorumculuk yapan John Motson, yakında Kafa Topu 2’nin İngilizce spikeri olarak oyun spikerliği kariyerine geri dönecek.

