FIFA'nın Yorumcusu John Motson Kafa Topu 2'ye Geldi

FIFA'da uzun yıllar spikerlik yapan efsane yorumcu John Motson, Mosomo Gaming'in tüm dünyada oynanan yerli oyunu Kafa Topu 2'yi seslendirdi.

Daha önce sesini defalarca kez duyduğumuz FIFA’nın efsanevi spikeri John Motson, yurt dışında ilgiyle takip edilen yerli oyunumuz Kafa Topu 2’nin İngilizce versiyonunu seslendirdi. Türkiye’de Ercan Taner’in seslendirmesinin ardından yurt dışı seslendirme çalışmalarına başlayan Kafa Topu 2, bu noktada da dünyanın en iyi isimleriyle çalışmaya devam ediyor.

Bugünden itibaren Kafa Topu 2’nin İngilizce versiyonunu John Motson farkıyla oynayabileceksiniz. Eğer sizler de John Motson’un sesiyle Kafa Topu 2’yi denemek istiyorsanız, oyunu son sürüme güncelledikten sonra, “Ayarlar” bölümünden dilinizi İngilizce olarak seçebilirsiniz.

Masomo Gaming tarafından geliştirilen Kafa Topu 2, ülkemizde ve yurt dışında bulunan milyonlarca kullanıcıyla yoluna büyük bir hızla devam ediyor. Webrazzi’nin her yıl düzenlediği Webrazzi Ödülleri’nde de 4 dalda aday olan Masomo ve Kafa Topu 2, burada da oylarınızı bekliyor. Webrazzi’nin aday olduğumuz ödüllerine aşağıdaki haberden ulaşabilir, buraya tıklayarak oy verebilirsiniz.

Eğer Kafa Topu 2’yi hemen indirmek istiyorsanız, oyunun iOS ve Android linklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Oyunun İngilizce versiyonunda John Motson bulunurken, Türkçe versiyonunda da bir başka efsane isim Ercan Taner’in yer aldığını hatırlatalım.

John Motson Kimdir?

73 yaşındaki John Motson, 1971'de beri spor spikerliği yapan, dünyanın en ünlü futbol yorumcusudur. 47 yıllık kariyeri boyunca FIFA Dünya Kupaları, FA Kupaları ve UEFA Avrupa Şampiyonaları dahil olmak üzere, televizyon ve radyoda 2000'den fazla maç yorumlamıştır. Günümüzde Talksport için futbol yorumculuğu yapan isim, bundan sonra Kafa Topu 2'de de bizimle birlikte olacak.