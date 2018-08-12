Film Afişleri ile Photoshop Tekniklerini Öğreten YouTuber

Fotoğrafçı ve rötuş uzmanı Antti Karppinen, film afişlerinde görülenleri yeniden tasarlayarak Photoshop tekniklerini öğretmeyi amaçlayan yeni bir video eğitim serisi başlattı.

Finlandiyalı Antti Karppinen, uluslararası fotoğraf sanatçısı ve eğitimcidir. Karppinen, görsel sanatlar ve ticari fotoğrafçılık dalında düzinelerce uluslararası ödül kazandı ve şu anda dünya çapında eğitim vermekte. Finlandiyalı fotoğrafçı, YouTube kanalı aracılığıyla Photoshop tekniklerini film afişleri üzerinden öğrettiği bir seriye başladı.

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Antti Karppinen, film afişlerini her zaman sevdiğini ve üzerinden çok kez fotoğrafçılık öğrettiğini belirtti. Başarılı eğitimci yaptığı açıklamada, "Amacım insanları görüntüyü kopyalama konusunda yönlendirmek değil, bu görüntüleri yeniden oluşturmanın yollarını araştırırken çeşitli Photoshop tekniklerini öğretmektir.” ifadelerini kullandı.

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Bu serinin tamamına, Karppinen’in YouTube’daki “Replicate Image” oynatma listesi aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Kullandığı görüntü stok dosyalarına ulaşmak için ise, videonun YouTube sayfasının açıklamalarında link olarak bulabilirsiniz.