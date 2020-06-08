Yüksek bütçeli film ve dizi setlerinin arka planında neler olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bir oyuncunun hazırlanması, sahnenin çekilmesi gibi pek çok faktöre sahip olan film setlerine daha yakından bakmanızı sağlayacak 18 görsel listeledik.

2 saatlik uzunluğa sahip bir filmi izleyip çok kolay bir şekilde yorumlayabiliriz. Bizim için 2 saatte tüketilen filmler, çekim aşamasında günler, haftalar ve hatta yıllar boyunca sürebiliyor. Bu kadar büyük emeklere sahip olan filmler de haliyle sağlam bir gelir elde etmek istiyorlar.

Bugün sizlere, her biri büyük kitlelere ulaşarak başarı yakalamış film ve dizilerin kamera arkasında çekilen fotoğraflarını sunacağız. Film setlerinin ne kadar zor olduğunu da gösteren bu görselleri, Bright Side sitesinde yer alan listeden derledik. Hazırsanız başlayalım

Film setlerinin arkasında neler olduğunu gösteren 18 görsel

Thanos’u oynayan Josh Brolin’in bakış açısıyla Avengers: Infinity War.

The Dark Tower setinde Idris Elba ve dublörü aynı karede.

Avengers filminde Zoe Saldana’yı karakterine hazırlıyorlar.

Guardians of the Galaxy filminde Rocket’i canlandıran aktörlerden biri de Sean Gunn’dı.

Supergirl dizisinin kamera arkası.

Brie Larson, Captain Marvel’deki rolü için gerçekten uçmayı öğreniyor.

David Ramsey ve Stephen Amell, Arrow setinde suyun içindeler.

Jumanji çekimlerinde kıyafetleri nedeniyle üşüyen Karen Gillan’a bulunan çözüm.

Karen Gillian’ın Nebula karakterinde ise soğuktan ziyade sıcak bastığını ön görebiliriz.

Henry Cavill, The Witcher’daki rolüne hazırlanıyor.

Evangeline Lilly, Ant-Man and The Wasp çekimlerinin son gününde.

Benedict Cumberbatch’e Doktor Strange kostümü giydirilirken.

Little Woman setinde patates kızartması arası verilmiş.

Game of Thrones setinden samimi bir görüntü.

Jar Jar Binks, Star Wars setinde böyle görünüyordu.

2020’de vizyona giren Dolittle setinden bir fotoğraf.

Tom Holland’dan setteki diğer kişileri de içine alan selfie.

The Pokemon Detective Pikachu setinden bir fotoğraf. Bu görüntü, teknolojinin ne kadar geliştiğini de gösteriyor.