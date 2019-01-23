Film Yapımcıları ile Mars Grup Toplantısında Erdoğan Rötarı

Mars Grup, film yapımcılarıyla bugün gerçekleşmesi beklenen toplantıyı ileri bir tarihe erteledi.

Mars Grup ile Türk film yapımcıları arasında yapılması beklenen toplantı ertelendi. Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin vizyona girememesi ile başlayan süreç büyük bir sarmala dönüşmüş, Cinemaximum ile film yapımcıları adeta birbirine girmişti.

Son dönemde TBMM'nin "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu" ile anlaşma sürecine doğru giden bu olaylar, bugün gerçekleşmesi beklenen bir toplantıyla çözülecekti.

Ancak görünen o ki Mars Grup halen pes etmiş değil. Normalde bugün gerçekleşmesi gereken toplantı, Mars Grup tarafından ertelendi. Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması Hakkında Kanunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından değerlendirilmesi sonrasında gerçekleşmesini uygun bulan Mars Grup, toplantıyı belirsiz bir tarihe ertelemiş oldu.