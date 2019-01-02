Sinemacıların Arasındaki Kavgaya Bakanlık El Atıyor

Adeta çıkmaza giren sinemacılar ve Mars Group arasındaki bilet kavgasına Kültür ve Turizm Bakanlığı da dahil oluyor.

Türk sinemasında adeta bir çıkmaza girildi. Film yapımcıları, gereken düzenleme yapılmadığı taktirde başka yollar arayacaklarının sinyalini verirken, Mars Group hiçbir şekilde geri adım atmıyor. Bu noktada olaya Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görüşülecek olan “Sinema Kanun Teklifi” ile bakanlık da dahil oluyor.

Normal şartlarda, gün içerisinde Türkiye'nin çeşitli noktalarından gelen izlenme rakamları, satılan promosyonlu ve promosyonsuz biletler toplu halde bir Excel dosyası olarak ilgili mercilere aktarılıyor. Sinema yapımcıları, buradaki rakamların manipüle edildiğini ve şeffaf bir düzenleme olmadığı kanısında.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Sinema Kanunu’yla ilgili teklifinde büyük oranda mütabakat sağlandı ve teklif meclise gönderildi. Buna göre yeni düzenlemede, Mars Group'un sahibi olduğu her sinemada, bakanlığın hazırladığı donanım ve yazılım bulunacak. Bu sayede alınan biletler saniyesi saniyesine sisteme girilecek ve bilet gelirinin dağıtımı da bakanlık tarafından yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu donanım ve yazılımların kullanılmadığını veya herhangi bir şekilde müdahale edildiğini tespit ederse, sinemadaki salon başına 50 bin TL para cezası kesecek.