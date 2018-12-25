5 Saatlik Black Mirror Filminin Yayınlanmasına 3 Gün Kaldı

Black Mirror'ın 5. sezonunun ilk bölümü Bandersnatch, senaryoyu izleyicilerin belirleyeceği bir film olacak.

Netflix izleyicilerinin oldukça severek izlediği Black Mirror serisi, 2011 yılından beri; drama, macera ve bilim kurgu içerikli bölümleriyle izleyicilerini adeta büyülüyor. Black Mirror'un 4. sezonunun yayınlanmasının üzerinden 1 yıl geçtikten sonra dizinin 5. sezonunun ilk bölümü nihayet izleyicilerle buluşuyor.

Black Mirror'ın 5. sezonun ilk bölümü Bandersnatch, 5 saat süresiyle (312 dk) film uzunluğunda bir bölüm olacak. Black Mirror: Bandersnatch'in en önemli özelliği ise filmin gidişatını izleyici kişinin belirlemesi. Black Mirror: Bandersnatch süresince gerçekleşen olaylar karşısında izleyicinin önüne çıkacak seçenekler ile (öldür/öldürme, yap/yapma vb.) gidişat alacak Bandersnatch 5 saat uzunluğunun yanı sıra bir oyun misali oldukça sürükleyici bir film deneyimi olacak.

Netflix'in Bandersnatch için oluşturduğu sayfada pek fazla bilgi yer almasa da filmin; zihin bükücü, sıradışı, düşündürücü ve karanlık ile dolu olduğu söyleniyor. Filmin konusunun ise; fantastik bir kitabı oyuna dönüştüren bir yazılımcının gerçek dünya ile sanal ortamı yakınlaştırmasına dayanıyor. Filmin geçeceği yılın ise 1984 olduğu söylentiler arasında. Netflix kullanıcıları ise 28 Aralık tarihinde yayınlanacak olan bölümü sabırsızlıkla bekliyorlar.