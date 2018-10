Filmlerde Görmeyi Sevdiğimiz 15 Efsane İkili

Filmlerde genellikle beraber gördüğümüz 15 aktörü sizin için listeledik.

Siz de bazı aktörlerin belirli aktörlerle filmler çektiklerini fark etmişsinizdir. Kariyerleri boyunca birçok filmde birlikte bulunmuşlardır. Örneğin Ryan Gosling ve Emma Stone. Dahası, beyaz perdede olan bu beraberlik günlük hayatta da güzel dostluklara yol açabiliyor. Sizin için ekranlarda sıklıkla gördüğümüz ve görmekten mutluluk duyduğumuz 15 film ikilisini derledik.

Adam Sandler ve Rob Schneider

Adam Sandler alanında başarılı bir komedyen. Okurken komedyen olan Sandler sonrasında Happy Madison Productions adında bir şirket kurdu ve Rob Schneider’e burada onunla beraber olmasını teklif etti. İkili iyi arkadaş oldukları için film çekimlerinde senaryoya dâhil olmayan hareketler ve espriler görebilirsiniz. Adam ve Rob toplamda 18 filmde beraber bulundular.

Bradley Cooper ve Jennifer Lawrence

Daha önceden bir dans kursunda tanışmış olan ikili birçok filmde beraber rol aldı.

Ryan Gosling ve Emma Stone

Bu ikilimiz 2011 yılında beraber film çekmeye başladılar. İkili, üç filmde de birbirine âşık bir çift rolündeydiler.

Marion Cotillard ve Guillaume Canet

İkili Love Me If You Dare filminin setinde tanıştılar. Şu ana kadar dört filmde birlikte rol aldılar.

Ben Stiller ve Owen Wilson

Modern sinemada kolaylıkla diğerlerinin arasından sıyrılan ikili bu olsa gerek. Ben ve Owen 11 filmde beraber bulundular.

Johnny Depp ve Helena Bonham Carter

Tim Burton olmadan eksik kalacak olan ikili yakın arkadaşlar. İkili yedi filmde birlikte rol aldılar ve bu filmlerin yalnızca biri başka bir yönetmen tarafından yönetildi.

Kristen Stewart ve Jesse Eisenberg

Kristen Stewart ve Jesse Eisenberg Adventureland’in setinde tanıştılar.

Shailene Woodley ve Ansel Elgort

Bir süre için Shailene ve Ansel Hollywood’un en romantik çifti olarak görüldüler. İkili genelde günlük hayatlarında da çift olarak görülseler de resmi bir açıklamayla beraber olmadıklarını duyurdular.

Matt Damon ve Ben Affleck

Matt ve Ben 10 yaşında tanışmış iki arkadaş. Ayrıca filmlerde görmeye alıştığımız iyi bir ikililer. İkili 9 filmde beraber rol aldılar.

Chris Evans ve Scarlett Johansson

Chris Evans ve Scarlett Johansson Marvel filmlerinde süper kahraman olmadan çok daha önce tanışıyorlardı. Şu an da iki yakın arkadaşlar. İkili 7 filmde beraber bulundu.

Vince Vaughn ve Jon Favreau

Ünlü komedi ikilisinin tanışıklığı da çok önceden geliyor. İkili 7 filmde birlikte rol aldı.

Drew Barrymore ve Adam Sandler

Drew Barrymore ve Adam Sandler çoğu filmde âşık çiftleri oynadılar. Bundan sonra aktörler çok yakın arkadaş oldular.

Al Pacino ve Robert De Niro

Efsane ikilinin beraber bulunduğu ilk film yine efsanelerden The Godfather oldu. Ancak ikisi aynı sahnede bulunmadılar. De Niro genç Don Corleone’yi canlandırırken Al Pacino onun büyük oğlu Michael Corleone’yi canlandırıyordu.

Seth Rogen ve James Franco

Arkadaşlıkları gençlik dönemlerinde başlayan ikili filmlerde de bu arkadaşlığı devam ettiriyor. İkili toplamda 9 filmde beraber rol aldılar.

Matthew McConaughey ve Woody Harrelson

Günlük hayatta da sıkı dost olan ikili filmlerde de görmeyi sevdiğimiz ve görmeye alışık olduğumuz film ikililerinden.