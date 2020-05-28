Yeni Final Fantasy Oyunu, 27 Yeni Özellikle PS4'e Geliyor

PlayStation, Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition'ın çıkış tarihini duyurdu. Yapılan açıklamada oyunun, 2003 yılında piyasaya sürülen klasik Final Fantasy Crystal Chronicles oyununun yeniden düzenlenmiş hâli olduğu belirtildi. Oyun, PlayStation'da ilk kez oynanabilecek.

2003 yılında karşımıza çıkan klasik Final Fantasy Crystal Chronicles oyununun remastered hâli, bugün PlayStation'ın resmi blog sayfasından duyuruldu. Oyun, birçok nostalji meraklısını şimdiden heyecanlandırdı.

PlayStation’ın resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre klasik Final Fantasy oyununa çok sayıda unsur eklenerek macera geliştirildi. Bunun yanı sıra birçok yeni özellik de oyuna eklendi. Firma, yeni versiyondan ipuçları veren bir fragman yayınladı.

İşte Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition'ın fragmanı:

Bilindiği üzere Final Fantasy Crystal Chronicles, destansı bir yolculuğa çıkan Crystal Caravans adıyla bilinen genç bir gruba odaklanan, 1-4 oyuncu ile oynanabilen bir rol yapma oyunu. Oyunda karakterlerin yolculuğa çıkma sebebi olan 'myrrh' adı verilen değerli ve nadir sıvı, kendilerini ve dünyalarını zehirli gazlardan koruyan bir kristali temizlemek ve korumak için gerekli. İster kendi başınıza, ister dört arkadaşınızla birlikte tehlikeli görevlere başlayabilir, sırlarla dolu güzel toprakları keşfedip içinde gizlenen tehlikeli canavarlarla savaşabilirsiniz.

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition'a neler eklendi?

Geliştirilmiş görseller ve ses: Final Fantasy Crystal Chronicles’ta görseller HD kalitesine yükseltildi ve sesler son teknolojiyle geliştirildi.

Final Fantasy Crystal Chronicles’ta görseller HD kalitesine yükseltildi ve sesler son teknolojiyle geliştirildi. Karakter seslendirmeleri: Oyun evreninin içerisinde yer alan tüm sakinler yeniden seslendirildi.

Oyun evreninin içerisinde yer alan tüm sakinler yeniden seslendirildi. Çevrimiçi çok oyuncu özelliği: Final Fantasy Crystal Chronicles, çapraz platform özelliğiyle farklı bir ‘çok oyunculu’ oyun deneyimi yaşatmayı vadediyor. Remastered Edition ile kullanıcıların oyuna katılmasının hiç olmadığı kadar kolay hâle geldiği söyleniyor. Oyunda ana oyuncu dâhil en fazla dört oyuncu seyahat edilebiliyor.

Final Fantasy Crystal Chronicles, çapraz platform özelliğiyle farklı bir ‘çok oyunculu’ oyun deneyimi yaşatmayı vadediyor. Remastered Edition ile kullanıcıların oyuna katılmasının hiç olmadığı kadar kolay hâle geldiği söyleniyor. Oyunda ana oyuncu dâhil en fazla dört oyuncu seyahat edilebiliyor. Yeni zorlu zindanlar: Oyunun bu güncellenmiş versiyonu, kullanıcıların savaşması için yeni zindanlara da sahip ancak firma, zindanlar hakkında ayrıntılı bilgi vermekten kaçındı.

Oyunun bu güncellenmiş versiyonu, kullanıcıların savaşması için yeni zindanlara da sahip ancak firma, zindanlar hakkında ayrıntılı bilgi vermekten kaçındı. Tamamen yeni bir 'Taklit' özelliği: Pul toplayarak, Moogle Evleri'ni ziyaret ederek veya zor zindanları tamamlayarak karakterlerinizin görünümünü maceranızda karşılaşacağınız çeşitli karakterlerin görünümüyle değiştirmek için kullanabileceğiniz Bellek Kristalleri elde edilebiliyor.

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition’ı PS4’te oynamak için oyunu 27 Ağustos 2020'de PlayStation Store'dan indirebilirsiniz.