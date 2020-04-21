FFVII Remake, Kötü Karakter Sorununu Başarıyla Çözüyor

Final Fantasy VII Remake, nefes kesen hikayesiyle geri döndü. Oyun, bölüm tabanlı olması nedeniyle daha esnek bir hikaye sunuyor, ancak macerayı eninde sonunda kaçınılmaz sona götüren bir faktör var.

Final Fantasy VII Remake sadece orijinal oyun üzerinde görsel değişiklikler yapmakla kalmadı, aynı zamanda hikayeye farklı bir soluk getirdi. Oyunun kötü karakteri Sephiroth, hikayenin ikinci yarısına kadar görünmüyor ve bu da Final Fantasy VII Remake'in orijinalinden en ilginç ve ilgi çekici farkı oluyor.

Öncelikle, yazıda Final Fantasy VII Remake hakkında SPOILER alabileceğinizi belirtelim. Oyunu oynamadıysanız, okumanızı tavsiye etmiyoruz.

Final Fantasy VII Remake, orijinal oyunun hikaye çizgisinden sapmıyor

Square Enix, Final Fantasy VII Remake'in bölüm tabanlı olacağını ve ilk oyunun tamamen Midgar'da gerçekleşeceğini duyurduğunda, bariz bir sorun vardı. Oyunun ana kötü karakterini göremeyecektik. Hikayenin kötü adamı Sephiroth, tüm oyun boyunca Cloud'a hayalet bir sima olarak görünüyor. Diğer yandan esrarengiz ruhlar, karakterlerin belirli eylemlerde bulunmalarını engelliyor.

Bu noktada, Sephiroth'la savaşmamız gerekmediği için Final Fantasy VII Remake'in son boss'u, Whispers of Fate olarak ortaya çıkıyor. Whispers of Fate, "kaderi" korumak için var. Burada kader, orijinal oyunun sürekliliği anlamına geliyor.

Orijinal oyunda, kilisede Mako Reactor 5'i havaya uçurduktan sonra Türklerle karşılaştıklarında Cloud ve Aerith kaçıyor. Yani ruhlar onları kaçmaya zorluyor. Oyunun sonunda Sephiroth, Barret'i öldürüyor. Ruhlar ona sahip olamıyor, çünkü olması gereken şey bu değil, bu yüzden de onu diriltiyorlar. Whisper'lar, Final Fantasy VII'nin hikayesinde değişiklik yapan ve kimseye uymayan faktörler olarak yer alıyor.

Whisperer'lar, Final Fantasy Remake'in hikayesini yoluna sokuyor

Hikayeyi ilk kez oynayan oyuncular bu detayları göremez, ancak geri dönenler için bildikleri ve oyunun bir şeyleri nasıl değiştirdiği arasında bir gerilim var. Hikayede değişiklik gerçekleştiğinde, Whisper'lar, bunun olmayacağından emin olmak için oradalar. Yani FFVII'yi hiç oynamamış insanların bile kabaca bildiği hikayeyi korumak için oradalar.

Oyun, Sephiroth'a karşı verilen bir savaşla sona eriyor, ancak ona meydan okumak için karakterlerin önce Whispers of Fate'i yenmesi gerekiyor. Bu noktaya kadar karakterler orijinal oyunun çizgisine tanık oluyorlar. Cloud, Aeirth'in öldüğünü görüyor. Tüm grup, Red XIII ve çocuklarını eski dünyanın kalıntıları boyunca izliyor. Kaderle savaşmak, fısıltıları yenmek ve kendi rotalarını çizmek için bilinçli kararlar veriyorlar.

Whisper'lar yenildiğinde, değişiklikler engellenemiyor. Karakterler Midgar'ın dışındaki geniş ve açık dünyada, geleceğin ne getireceğinden emin olamıyorlar. Yağmur yağmaya başlıyor ve ölmesi gereken bir karakterin görüntüsü karşımıza çıkıyor. Final Fantasy VII Remake'te sadece bir hikaye olduğu, ancak hikayede farklı zaman çizelgelerinin yer aldığı hakkında bir ipucu var.

Ekranda beliren "Bilinmeyen Yolculuk Devam Edecek" yazısı geleceğin değişime açık olduğunu ve sürekliliğin şu aşamada iyi bir hikaye anlatmak kadar önemli olmadığını ortaya koyuyor.