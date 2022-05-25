Ünlü Finans Uzmanı, Dolandırıcılara Milyonlarca TL Kaptırdı

Ünlü finans uzmanı Aysun Mercan, kendisine "Adınız FETÖ'ye karıştı" şeklinde ulaşan dolandırıcılara milyonlarca TL'sini kaptırdı. Mercan, dolandırıcıların talebiyle evini de yarım milyon dolara satıp parayı teslim etti.

Her geçen gün sayısız kişinin birikimini kaptırdığı telefon dolandırıcıları, zaman zaman hiç beklenmedik kişileri de dolandırmayı başarabiliyor. Yakın zamanda yeniden benzer bir olay daha yaşandı. “Adınız FETÖ’ye karıştı” yalanını kullanan dolandırıcılar, bu kez ünlü bir finans uzmanını kandırmayı başardı.

Telefon dolandırıcılarının kurbanı olan son isim Aysun Mercan oldu. Türkiye’de faaliyet gösteren bir Japon bankasında yönetim kurulu üyeliğini üstlenene Mercan, kendisini polis olarak tanıtan kişilere milyonlarca TL parasını kaptırdı; evini satmak zorunda kaldı.

Kimlik bilgilerinin FETÖ'nün eline geçtiği söylendi, milyonlarca TL'yi dolandırıcılara verdi

Olay hakkında paylaşılan bilgilere göre 28 Ocak günü Aysun Mercan, kendisini Kadıköy Emniyeti’nde görevli komiser olarak tanıtan bir dolandırıcı tarafından arandı. Dolandırıcı, Mercan’a kimlik bilgilerinin FETÖ’nün eline geçtiğini söyledi, operasyonu yapacak sözde savcının adını ve telefon numarasını verdi. Mercan’ın güvenini kazandıktan sonraysa banka hesaplarındaki paralarını istedi.

Mercan, kendisine gönderilen IBAN bilgilerine önce 200 bin TL gönderdi. Sonrasında diğer bankalardaki 170 bin euro ve 150 bin doları da isteyen dolandırıcılar için bankaya gitti. Mercan, burada kendisini MİT mensubu olarak tanıtan, önceden belirlenen ‘Kartal’ parolasını kendisine söyleyen dolandırıcıya paraları teslim etti.

Mercan, ertesi gün tekrar arandı ve bu nedenle operasyona dahil olduğunu zannederek dolandırıcıların talimatıyla yeni bir hat ve telefon aldı. Bu sırada dolandırıcılara bir başka bankadaki 100 bin euroyu da teslim etti. Günlerce telefonda tutulan Mercan, en sonunda evini de sattı.

Dolandırıcıların talebiyle evini satıp o parayı da verdi

Dolandırıcılar, Mercan’a Kadıköy’deki evinin satılması gerektiğini söyleyerek 1 ay boyunca telefonla aradı. Mercan, en sonunda evini 500 bin dolara sattı. Ardından Fatih’e giderek eliyle tüm dolarları dolandırıcılara verdi. Bunun ardından sözde polis, “Eve git, hattı kır. Talimatlarımızı bekle.” diyerek Mercan’ı eve gönderdi.

Mercan, dolandırıldığını ancak günler boyu süren sessizliğin ardından anladı. Günlerce telefonu çalmayınca polis merkezine gitti ve dolandırıcılardan şikâyetçi oldu. Mercan’ın şikâyetiyle soruşturma başlatıldı.

Mercan, 1982 yılında ODTÜ İşletme Bölümü’nden mezun olmuş, 1997’de Wales Üniversitesi’nde işletme alanında yüksek lisans yapmış ve bugüne kadar pek çok banka ve büyük şirkette üst düzey görevlerde bulunmuştu.

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