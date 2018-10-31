6000 Yılına Seyahat Edip Bitki Getirdiğini İddia Eden Kadın

Son dönemlerde artan 'zaman yolculuğu' haberlerine bir yenisi eklendi. Chloe isimli bir kadın, zamanda yaklaşık 4 bin yıllık bir yolculuk yaptığını iddia etti.

Finlandiya Ulusal Bilim Laboratuvarı için çalıştığını belirten Chloe, kendisinin ve bazı arkadaşlarının 64 bin yılına kadar gittiğini belirterek bunların haricinde çok fazla kişiyi geleceğe gönderdiğini iddia ediyor. Chloe, Güneş'in önümüzdeki 4 bin yıl içerisinde Dünya'ya yaklaşacağı ve ısının 40 ile 70 dereceye ulaşacağını söylüyor.

İşte Chloe'nin 'Garip' 6.000 Yılı Tahminleri

Artan ısı sebebiyle Dünya'da büyük bir çöküş başlayacak.

Çöküş süreci bin yıllar alacak.

İnsanlar, dinozorlar ve nesli tükenen canlılar gelecekte tekrar geri gelecek.

Dinozorların dünyaya geri dönme tarihi 4529 olacak.

6.000 yılından getirdiğini iddia ettiği bitkiyi kanıt olarak gösteren Chloe pek de inandırıcı bulunmadı. Chloe'nin getirdiği bitkinin zeytin olduğu belirtiliyor. Açıkçası zaman yolcusundan çok 'Yemekteyiz programında yemekleri beğenilmeyen teyze' imajı veren Chloe'yi biz de pek inandırıcı bulamadık.