Gizemli Mumya, Firavun'un Kişisel Göz Doktoru Olabilir

Eski mısırda önemli bir insansanız öldükten sonra da önem verilmeye devam ediyordu. Doktorlar da bu önemli insanlar arasında bulunuyor. Günümüzde doktorlar her ne kadar hak ettiği önemi görmese de bundan 2200 yıl önce Mısır'da görüyormuş.

Eski mısırlı yöneticilerin arasından firavunlar, kraliçeler ve dini liderler ölümsüz olmaları için mumyalanarak gömülüyorlar. Son araştırmalara göre bunların arasında bir de göz doktoru olabilir.

Nespamedu’yla tanışın. 2200 yaşındaki bu göz doktorumuz, ölümünden sonra kendine has bir yer yapmış. Aynı zamanda rahip olan bu doktorun M.Ö. 300 ila M.Ö. 200 yılları arasında yaşadığı düşünülüyor.

Üzerindeki 5 adet girintili çıkıntılı altın levhası, boyalı yüzü ve saçına taktığı peruğuyla müzeye ilk geldiği 1925 mumyanın kadın olduğu düşünülüyordu. Daha sonra yapılan araştırmalar, bu mumyanın aslında Shaqqara, Mısır’dan Nespamedu olduğunu ortaya çıkardı.

2016 yılında müze görevlileri, mumyayı bilgisayarlı tomografisi çekilmek üzere Madrid’de bir üniversite hastahanesine gönderildi. Çekilen 3000 fotoğraftan elde edilen sonuçlar, doktorun 55 yaşında öldüğü ve sosyal statüsünün o kadar da iyi değildi.

Mumyanın altın kılıfının ve bandajlarının altında dini sembollere rastlandı. O dönemde inanılan tanrı Thoth’un (bilim ve tıbbın iblis tanrısı) gözünü iyileştiren bazı semboller de bulundu.

Araştırmacılar, bu doktorun Firavun'un kişisel göz doktoru olduğunu ve iyi bir doktorun da hayatının sonunda altınlarla sarılarak mumyalanan elit insanlar seviyesine çıktığı sonucuna vardılar.