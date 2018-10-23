Mobil platformlardaki etkinliğini günden güne artıran Mozilla, Firefox'un yeni versiyonuyla önemli bir yenilik getiriyor.

Her ne kadar Windows ve MAC gibi platformlarda çok güçlü olsa da işin mobil kısmında Firefox'un çok fazla sağlam rakibi mevcut. Muadillerinin arasından sıyrılmaya çalışan Firefox için uzun süredir beklenen bir özellik geldi.

Nightly versiyonunda test edilen ve tıpkı YouTube Premium'da olduğu gibi video izlerken ana ekrana dönmeniz halinde küçük bir ekran açarak videoyu izlemeye devam edebildiğiniz özellik, Firefox'un 63 numaralı sürümü ile kullanıcılara sunuldu.

Bu özelliğin şimdilik sadee Android Oreo 8.0 ve üzeri versiyonlarda çalıştığını belirtelim. Eğer siz de bu tip bir akıllı telefona veya tablete sahipseniz hemen aşağıdaki linkten en son sürümü deneyebilirsiniz.