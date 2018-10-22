Opera'nın dahili VPN servisinin ziyadesiyle başarılı olduğunu gören Mozilla, kendi web tarayıcısı olan Firefox'a bir dahili VPN servisi eklemek için ProtonVPN ile anlaştı.

Dünyanın en popüler web tarayıcılarından biri olan Firefox, bir diğer popüler tarayıcı Opera’nın izinden gidecek gibi görünüyor. Zira gelen bilgilere göre Firefox’un geliştiricisi olan Mozilla, bazı seçilmiş kullanıcılar ile dahili VPN uzantılı Firefox’u test etmeye başladı bile.

VPN servisleri çevrimiçi aktivitelerimizi gizlemek ve internette kimliksiz bir şekilde dolaşmak için oldukça faydalıdır. Opera, web tarayıcısına dahili bir VPN uzantısı ekleyerek VPN kullanmayı tercih eden kullanıcıların bir numaralı tercihi haline gelmiş durumda.

Opera’nın bu özelliğinin kullanıcıları kendine çektiğini fark eden Mozilla, kendi web tarayıcısı olan Firefox’a da bir VPN uzantısı eklemeyi planlıyor. Ancak Firefox, Opera’nın aksine kendi VPN hizmetini sunmuyor ve ProtonVPN’i tarayıcısına ekliyor.

VPN uzantılı Firefox için sorun tam da burada başlıyor. Zira ProtonVPN, güvenilen ve tercih edilen bir VPN servisi olsa da ücretli bir servis. Dahası, Firefox uzantısında da durum farklı olmayacak. ProtonVPN’i kullanmak isteyenler, aylık 10 dolar ödemek zorunda kalacaklar.

Opera’nın VPN hizmeti daha az gizlilik vadetmesine ve düşük bağlantı hızlarına rağmen ücretsiz olduğu için internet kullanıcıları tarafından fazlasıyla tercih ediliyor. Ücretli bir Firefox VPN uzantısının ne kadar ilgi göreceğini bekleyip öğreneceğiz.