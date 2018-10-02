Mozilla, tek dokunuşla arama geçmişini silmenize, varsayılan olarak reklamları engelleyebilmenize ve kapatıldıktan sonra izinizin kaydedilmesine izin vermeyen yeni Firefox Focus güncellemesini iOS ve Android için yayınladı. Bu güncelleme için gizlilik odaklı bir güncelleme dememiz yanlış olmaz.

Eğer mobil platform için halihazırda bir Firefox Focus kullanıcısıysanız, güncellemeyi yapar yapmaz fark edeceğiniz ilk değişiklik arayüzdeki bu farklılık olacak. Bu güncellemede menü, URL çubuğu ve simgeler Android ve iOS'un yeni sürümleri için güncellendi ve daha yenilikçi ve modern bir tasarıma kavuşturuldu. Ayrıca bu yeni güncelleme ile gelen bir diğer özellik de arama çubuğuna girilen yazının yazılmaya başlanmasının ardından gelen akıllı öneriler. Bu özellik başka tarayıcılarda genelde var olduğu için biraz geciktiklerini de düşünmüyor değiliz.

Ayrıca iOS platformuna özgü birkaç ekleme de bulunuyor. Firefox Focus artık Siri ile entegre, bu sayede Siri ile birlikte Firefox'a erişim imkanınız ve favori web sitelerinizi Siri ile Firefox Focus üzerinden görüntüleme imkanınız bulunuyor. Android platformunda ise Firefox Focus, artık kendine ait bir mobil motora geçiş yaptı. Bu geçiş bizlere şimdilik bir şeyler sunmuyor. Ancak gelecek zamanlarda Mozilla'nın gizlilik ve güvenlik başlığı altında daha fazla güncelleştirme yapmasına olanak sağlayacak. Bazı hız arttırıcı entegrasyonlara da olanak sunacak.

Öte taraftan Firefox başkan yardımcısı, Firefox Focus ile alakalı olarak yeni olmasına rağmen Focus'un varsayılan tarayıcısı olduğunu açıklamıştı. Focus, henüz standart sürüm Firefox'un özelliklerinin hepsini bünyesinde barındırmıyor. Ancak tamamen gizlilik odaklı olan Focus, telefonuna göz atarken gizlilik endişesi yaşayan pek çok kişi için de varsayılan bir tarayıcı olarak kullanılmakta.

Gizlilik problemi, günlük hayatta hepimizin özenle dikkat ettiği bir konu. Bu konuda yapımcılar da gayet hassas olmaya ve gizlilik konusunda yaptıkları çalışmaları en ileriye taşımaya dikkat ediyorlar.