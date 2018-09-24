Firefox'ta Tüm Bilgisayarları Donduran Bir Hata Keşfedildi

Bir siber güvenlik araştırmacısı, popüler internet tarayıcısı Firefox'un tüm işletim sistemlerini çökertebilecek bir hataya sahip olduğunu keşfetti. Söz konusu hata, eğer Firefox'u kullanıyorsanız bilgisayarınızı olmadık zamanda sıfırlamanıza neden olabilir.

Kişisel ya da iş bilgisayarlarımızın durup dururken çökmesi çok sinir bozucu olabiliyor. Genelde Windows işletim sistemlerinde karşılaşılan bir durum olsa da anlık hatalar, MacOS ve Linux kullanıcılarının da canını son derece sıkabiliyor.

Popüler internet tarayıcısı Firefox'un Windows, MacOS ya da Linux fark etmeksizin işletim sistemlerini çökmeye zorlayan bir hatası olduğu anlaşıldı. Siber güvenlik araştırmacısı Sabri Haddouche, keşfettiği hatayı sosyal medyadan duyurdu. Hatanın varlığı ZDNet tarafından da doğrulandı.

Eğer Windows kullanıyorsanız, söz konusu hata işletim sisteminizin donmasına neden oluyor. Bu aşamada tek çözüm bilgisayarı yeniden başlatmak oluyor. Hata devam ederse, Windows'u sıfırlamak zorunda kalabiliyorsuz. Eğer MacOS ya da Linux işletim sistemlerinden birisini kullanıyorsanız, aynı hata yüzünden Firefox tarayıcınız "Hata Raporu" ekranı açılarak çöküyor.

Mobil işletim sistemleri iOS ve Android'e özel olan mobil Firefox uygulamaları bu hataya sahip değil.

Hatanın nedenine gelecek olursak; Haddouche'a göre Firefox, çok uzun adı olan bir dosya (bu dosyalara blob deniyor) üreten komuta sahip. Komut dosyası bu uzun isimli dosya üretilince Windows'un ya da tarayıcının çökmesine neden oluyor. Mozilla, söz konusu hatanın varlığından haberdar ve her an Firefox'un bilgisayar sürümlerine toplu bir güncelleştirme yapılabilir.