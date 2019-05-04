Dün gece yarısından sonra Firefox kullanıcıları tarafından, eklentilerin çalışmasını engelleyen bir sorun rapor edildi.

Firefox kullanıcıları, dün gece yarısı eklentilerin tümünün devre dışı kaldığını ya da farklı bir şekilde çalıştığını fark ettiler. Durumun Firefox eklentilerini devre dışı bırakan bir hatadan kaynaklandığı anlaşıldı. Her bir eklenti, Firefox'ta kullanım için doğrulanmadığı ve devre dışı bırakıldığı uyarısıyla birlikte eski bir eklenti olarak listeleniyor.

Mozilla’nın Bugzilla hata izleyicisine ilk şikayetin Pasifik saatiyle 17:40'da gönderildiği biliniyor. Hatanın tarayıcıda yerleşik olarak bulunan bir kod imzalama sertifikası nedeniyle kaynaklandığı öne sürülüyor.

TechCrunh'ın haberine göre eklentileri tekrar yüklemenin işe yaramayacağı söylendi. Deneyen kullanıcıların bir çözüme ulaşamayacağı, sadece farklı bir hata mesajı ile karşılaşacağı da yapılan açıklamalar arasında. Sorunun ancak Mozilla'nın bir düzeltme yayımlamasıyla sona ereceği öne sürülüyor.

Mozilla Eklentileri Topluluk Yöneticisi Caitlin Neiman, şirketin forumunda yazdığı bir mesajda sabaha karşı Firefox'da eklentilerin çalışmasını engelleyen bir sertifika sorununa dair rapor aldıklarını, hatayı çözmek için aktif bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Firefox'un Twitter hesabında da aynı şekilde sorun için üzgün olduklarını ve düzeltmek için çabaladıklarını belirten bir tweet paylaşıldı.