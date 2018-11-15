Firefox Güvenlik Açığı Yaşanmış Sitelere Girerken Uyaracak

Firefox, güvenlik ihlallerine karşı büyük bir savaş başlatmış durumda.

Mozilla Firefox'un gelecek versiyonları, kullanıcıları daha önce güvenlik açığı yaşanmış bir siteye girdiklerinde uyaracak. Firefox Monitor Notifications adlı bu araç şu anda Firefox Quantum kullanıcılarına sunulmuş vaziyette. Bu da gündelik kullanıcıların da yakında bu özelliğe kavuşacağı anlamına geliyor.

Araç, site başında bir defa uyarı verecek ve sistemin uyarı vermesi için sitenin son on iki ayda ciddi bir güvenlik açığı yaşamış olup olmadığına bakılacak. Kullanıcılar çıkan uyarıya tıklayarak kendi bilgilerinin sızdırılıp sızdırılmadığını kontrol edebilecekler.

Mozilla son dönemde oldukça dikkat çekici güvenlik sistemleri geliştiriyor. Bunların arasında en farklı olanlardan biri de Firefox Monitor. Tony Hunt'un Have I Been Pwned (Avlandım mı?) adlı sitesiyle iş birliği kurarak bu sistemi geliştiren Firefox, tam 26 dilde hizmet veriyor.

Bu uyarıları rahatsız edici bulmanız halinde tamamen kapatmanız da mümkün olacak.