Firefox, yakında yayınlayacağı yeni güncelleme ile internet kullanımını kolaylaştırmayı ve güzelleştirmeyi planlıyor.

Firefox, bugünlerde yeni bir güncelleme yayınlamayı planlıyor. Güncelleme içerisinde ise işlerimizi kolaylaştırabilecek bir çok özellik ve öneri bulunacak. Açıklananlara göre, ayarlar sekmesi tamamen daha kullanışlı hale gelecek.

Mozilla'nın yeni Firefox 64 isimli tarayıcı versiyonu, işlerimizi kolaylaştırmayı planlıyor. Eklentiler ve öneriler konusunda yardımcı olmayı hedefleyen Mozilla, birçok alternatif ile karşımıza çıkacak. Örnek vermemiz gerekirse, bir siteye sık sık girdiğinizi hayal edin, Firefox size öneri olarak bu siteyi pinlere eklemenin sizin için çok yararlı olabileceğini önerecek. Ya da internet kullanım şeklinizi ve kullandığınız web sitelerinin yoğunluğuna göre sizin işinize yarayabilecek eklentileri size öneri olarak gösterebilecek. Ya da farklı dillerde web sitelerini ziyaret ettiğinizde Google Çeviri ya da Yandex Çeviri gibi eklentileri sizin için önerebilecek.

Bunların yanında sekmeleri daha verimli kullanmak adına da bir yenilik geliyor. Eğer çok fazla sayıda sekmeyi aynı anda kullananlardan biriyseniz, artık sekmelerinizi klasörleştirip, tek bir sekme altında toplayabilir ve daha rahat bir kullanıma sahip olabilirsiniz.

Firefox'u daha kişisel hale getirmek adına kullanıcılara sunulacak olan öneriler, eğer kullanıcıyı rahatsız edecek düzeyde olursa, istenirse belirli filtreler getirebilecek, istenirse de tamamen kapatılabilecek. İnternet tarayıcıları konusunda Google Chrome tarayıcısının dominantlığı, tarayıcının kullandığı aşırı RAM miktarından dolayı azalırken, ikinci sırada yer alan Firefox ise bir adım öne geçebilmek için elinden geleni yapıyor.

Ayrıca yapılan açıklamalara göre bu özellikler tamamen tarayıcının kendisi tarafından analiz edilip, hiçbir online geri dönüş olmadan işlemleri yapacak. Yani buradan anlayacağımız üzere internet üzerinde yaptığımız işlemler ve elde edilen veriler, açıklamalara göre (Firefox'un söylediğine göre) Firefox tarafından kullanılmayacak.