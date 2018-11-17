Fırlatılmasında Arıza Oluşan Soyuz-FG , Yeniden Fırlatıldı

Ekim ayında, Kazakistan'ın Baykonur üssünden fırlatıldığı esnada arıza meydana gelen Soyuz-FG roketi, arızadan sonra ilk kez fırlatıldı.

11 Ekim'de Kazakistan'ın Baykonur uzay üssünden Uluslararası Uzay İstasyonu’na fırlatılırken arıza meydana gelen Soyuz-FG roketi, yaşanılan problemin ardından yeniden fırlatıldı. Yeniden Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılan roket ile birlikte Progress MS-10 kargo aracı da 2.5 ton yük ile yola çıktı.

Uzay aracının iki gün içinde görevini tamamlayarak Uluslar arası Uzay İstasyonu’na varması bekleniyor. Aleksey Ovçinin ve NASA astronotu Nick Hague, Uluslararası Uzay İstasyonu'da fırlatılacakken Soyuz MS-10 roketinde arıza çıkması nedeniyle görev tamamlanamamıştı.

Çıkan arıza nedeniyle Ovçinin ve Hague paraşütle atlayarak güvenli bir şekilde yere inmiş ve bütün uçuşlar iptal edilmişti. Olayın ardından ilk olarak Soyuz 2-B1 roketi, bir uyduyla birlikte fırlatılmıştı. Şimdi ise Soyuz-FG roketi yeniden görevini tamamlamak üzere uzaya fırlatıldı.