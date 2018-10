First Man, Ay'a İniş Hakkındaki Efsanelerini Bitirecek

Aya iniş, son elli yılın en bilindik kareleri arasında yer alıyor. Aslında öyle bir şey olmadığını, her şeyin Hollywood hileleri olduğunu savunanlar da her daim oldu. First Man, bu tartışmaları sonlandırmaya geliyor.

ABD'de bugün gösterime giren ve başrolünde Ryan Gosling'in yer aldığı "First Man", aya ayak basılmasının hikayesini anlatıyor. Filmde Gosling'in canlandırdığı Neil Armstrong'un meşhur "Benim için küçük, insanlık için büyük bir adım" konuşmasını hepimiz bilsek de, gerçekte olan biten elbette çok daha komplike. Spotlight'ın senaristleri arasında yer alıp bir de Oscar kazanan Josh Singer'ın ifadesine göre film büyük ölçüde gerçek hayatta yaşanmış olaylara dayanıyor. Singer çalışmalarına James R. Hansen'in yazdığı Armstrong'un biyografisi üzerinden başlamış. Daha sonra ise Hansen'i ve Armstrong'un oğullarını sorularıyla dar boğaz etme fırsatı bulmuş. Film bir belgesel değil, o yüzden de hikaye boyunca gerçekleri bire bir takip etmiyor. Singer bu kısımları açıklamalı anlatım yöntemiyle tasarladığını, filmde gerçeklikten kopan kısımları görebileceğimizi söylüyor. Yazara göre uydurduğu şeyler de gerçekten çok uzak değil zaten. Örnek olarak, filmde eğitimlerde kullanılan aletlerin bir kısmı gerçekte kullanılmamış ya da kullanıldıklarına dair bir işaret yok. Neil ve ailesine karşı korkunç bir sorumluluk altında hissettiklerini söyleyen yazar, üzerinde bu kadar yazılıp çizilmiş bir konuda iş yapmanın da çıtayı biraz yükselttiğini söylüyor. Yine de, az önceki eğitim aletleri örneğindeki gibi, bazı konularda sinematik açıdan daha güzel görünecek olan alternatifleri tercih etmiş. Filmdeki LLRV kaza sahnesi gerçek, ancak Armstrong'un kazada aldığı hasarlar listesinde dilde yaralanma ve konuşmada zorluk da var. Bunun yerine, kazanın ciddiyetini açık yaralanmalar ile anlatmayı seçmişler, böylece Ryan Gosling'in filmde komik bir şekilde konuşmasını engellemişler. Singer'in görüşüne göre, filmi yapmasını ve tarih anlatıcılığının ötesine geçmeyi sağlayan şey araştırmak olmuş. Filmden çıkınca Neil Armstrong ve arkadaşlarına saygı duyuyor insan, o kısımda bir değişiklik yok. Film de başlı başına devrimci bir eser sayılmaz zaten. Yine de Singer, amacı olan "işin bir de insan bedeli var" mesajını veriyor. "Bu söylemesi oldukça proaktif bir şey. Bu adamlar çoğu yerde dudak ısırtacak kişiler olarak gösteriliyorlar. Bir anlamda, yapmaya çalıştığımız şey ile Steven (Spielberg)'in Er Ryan'ı Kurtarmak'ta yaptığı şey aynı: İnsani yanı göstermek. Neden en büyük nesillerdi? Doğuştan gelen bir büyüklükleri yoktu, ama fedakarlık yapmaya hazırdılar." İLGİLİ HABER NASA, 'Ay'a Çıkılmadı' Diyenleri Susturacak 10.000 Fotoğraf Paylaştı Singer, devletler ve şirketler uzayın keşfine yönelmelerini bu fedakarlık fikrinin yansıması olarak gördüğünü belirtip, Challanger faciasından sonra dönemin ABD Başkanı Reagan'ın söylediği "Gelecek kalbi zayıf olanlara ait değildir, cesurlara aittir." sözünü hatırlattı. "Bu sözler çok güçlüydü." diyen Singer'e göre, uzaya çıkma çabasının gerektirdiği her şeyi anlatıyordu. Benzer şekilde, filmde döneminde yaşanan tartışmalar da yer alıyor. Dünya'da bu kadar çok problem varken böylesine masraflı bir projenin gerekli olup olmadığını sorgulayan protestocular da kendilerine filmde yer buluyor. Singer'e göre, bugün hatırlanmasa da o dönemde çok sık konuşulan bir konu bu. Singer için "Değer miydi?" sorusunun cevabı açık. Filmin başında Armstrong'a "Neden uzaya gitmek istiyorsun?" sorusuna verdiği cevapta da bunu belli ediyor. Bir noktaya kadar inançla hareket ettiklerini ifade eden Singer, neyle karşılaşacaklarını bilmediğini söyledi. Aldığı yorumlar ve eleştirilerse harcadıklara zamana, paraya, emeğe ve yaptıkları fedakarlıklara değdiğini gösteriyor. Armstrong'un çocukları da genel olarak filmden çok memnun kalmışlar. Olayların hafızalarındaki gibi yansıtıldığını görmek hoşlarına gitmiş. Filmde danışmanlık ve hatta misafir oyunculuk yapan Armstrong kardeşler, senatör Mark Rubio'nun filmin yeterince vatansever olmadığı eleştirisine de karşı çıkmışlar. Armstrong kardeşler, aya inişin kişisel bir başarıdan ziyade projede çalışan 400,000 kişinin ve genel olarak insanlığın başarısı olarak görüyorlar. Filmin resmi fragmanını aşağıda izleyebilirsiniz:

