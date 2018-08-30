Uzayla ilgili bilim kurgu filmlerinden hikayesi ile farklı olan First Man'in yeni fragmanı oldukça ilgi çekti.

Bu sonbaharda vizyona girecek olan First Man (Ay’da İlk İnsan) filminin yeni fragmanı paylaşıldı. Türkiye’de kullanımı olmayan Hulu adındaki sinema platformunun da bu filme oldukça benzeyen orijinal dizisinin aynı anda fragmanını paylaşması, oldukça ilginç bulundu.

First Man filminin hikayesi, daha önce gördüğümüz uzay filmlerinden biraz farklı. Bu tür bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz teknik zorluklara vurgu oldukça azaltılmış. Kahramanın yaşadıklarının yanı sıra geride kalan sevenlerine de vurgu yapan yapım, fazlasıyla dikkat çekeceğe benziyor.

James Hansen’in kaleme aldığı biyografik romandan esinlenen filmin başrolünde, Neil Armstrong karakterini canlandıran Ryan Gosling bulunuyor. Corey Stoll Apollo 11 astronotu Buzz Aldrin rolünde, Kyle Chandler Apollo 11 ekibini toplayan Deke Slayton rolünde ve Jason Clarke da uçak mühendisi Edward Higgins White olarak ekranlara çıkacak.

Film, 12 Ekim 2018’de gösterime girecek.