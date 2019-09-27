Hayranlık Uyandıran 4K 1.000 FPS Yıldırım Görüntüleri

Ünlü fırtına avcısı Dustin Farrell, iki yıllık bir macera sonunda Phantom Flex 4K ile çektiği eşsiz görüntüleri YouTube’dan paylaştı. İki yıl boyunca peşine düştüğü fırtınaları 1.000 FPS çekime dönüştüren Farrell, izleyicilere üç buçuk dakikalık bir resital sunuyor.

2017 yılında da benzer bir filme imza atan Dustin Farrell, Transient adındaki serinin ikinci bölümünü YouTube kanalından aboneleriyle paylaştı. 4K 1.000 FPS formatındaki filmi oluşturmak için iki yıl boyunca yaklaşık 60 kilometre yol kat eden Farrell, tam 30 TB boyutunda görüntü kaydetti. Farrell, bu süre zarfında sadece üç kez hız cezası aldığını belirtiyor.

İşte Dustin Farrell'ın kaydettiği inanılmaz görüntüler:

Farrell, Phantom Flex 4K'nın şimşeklerin ağır çekim görüntülerini kaydetmek için adeta biçilmiş bir kaftan olduğunu belirtiyor. Yüksek kare hızda çekim yapmak için çok fazla ışık gerektiğini ifade eden Farrell, bu nedenle f/1,4 diyaframlı Zeiss Otus 28, 55 ve 85 mm lensleri tercih ettiğini söylüyor.

Farrell’ın 3 buçuk dakika uzunluğundaki görsel şöleninin tam anlamıyla tadına varmak için videoyu karanlık bir ortamda izlemenizi öneriyoruz. Ayrıca en sevdiğiniz kulaklığınızı takmayı da ihmal etmeyin.

Dustin Farrell'ın YouTube kanalından paylaştığı yıldırım görüntüleri: