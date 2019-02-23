Fitbit Versa’nın Yeni Modelinin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Model adı Fitbit Versa 2 veya Versa Lite olması beklenen modelden yeni sızıntılar geldi.

Fitbit, geçen yıl mart ayında Versa'yı piyasaya sürmüştü. Versa, spor odaklı yetenekli bir akıllı saat olarak adlandırıldı. Henüz Fitbit'in ilk saatinin yeni versiyonunu görmedik ancak Versa'nın yeni modeli ortaya çıkıyor gibi görünüyor. Yeni bir sızıntı saatin dört yeni şık rengini gösteriyor.

Ortaya çıkan sızıntı, saatin önden ve arkadan görünüşlerini gösteriyor. 4 renk ise gümüş, gül pembesi, mor ve camgöbeği yeşilinden oluşuyor. Fotoğraflarda gördüklerimize baktığımızda, gövde stili, mevcut Versa'ya çok benziyor. Yeni Versa, yeni renkleri gerçekten kucaklıyor diyebiliriz. Zira, ilk jenerasyon Versa, sadece siyah, gri ve altın renklerinde sunulmuştu.

Saatin arkasındaki yazılarda, mevcut model gibi, cihazda 50M su geçirmezlik ve 6 eksenli bir ivmeölçer olduğu yazıyor. Fitbit, ilk Versa'nın içine GPS özelliğini koymamıştı. Bu yüzden belki bu gerekli donanımı yeni Versa'da ekleyebilir. Fiyatlandırma ve çıkış tarihi ise henüz gelen bilgiler arasında yok.

Sızıntıların efendisi Evan Blass'e göre, yeni Fitbit Versa modelinin adının "Versa Lite" olması bekleniyor. Bunun doğru olduğu ortaya çıkarsa, bu modelin orijinal Versa'dan daha iyi bir akıllı saat olmayacağını, daha az özelliğe sahip olacağını söyleyebiliriz.