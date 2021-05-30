Fitbit, ürettiği fitness takibi odaklı akıllı bileklik ve saatleri ile tanınan bir marka. Bu markanın uygulamasındaki son güncellemede ise yeni bir 'horlama takibi' özelliğinin kodları ortaya çıktı.

Fitbit, özellikle aktivite takibi konusunda oldukça başarılı giyilebilir cihazlar üreten bir firma olarak tanınıyor. Ülkemizde pek popüler olmasa da dünya çapında oldukça sevilen bir marka. Ürettiği giyilebilir cihazlarının temel amaçları ise sağlık ve egzersiz takibi yapılması olduğu için belirli bir kullanıcı kitlesine hitap etmekte.

Her bütçeye uygun ve farklı aktiviteleri tercih edenler için özel bileklik ve saatler üreten Fitbit’in yakın zamanda “Horlama ve ses takibi” özelliğini getireceği ortaya çıktı. Henüz aktif olarak kullanıma sunulmamış olsa da bu özelliklerin ne olduğu ve nasıl çalıştıkları ortaya çıktı.

İşte ortaya çıkan bilgiler:

Fitbit’in Android uygulamasına gelen son güncellemenin içinde henüz aktif edilmemiş ancak tamamen kullanıma hazır bir “Horlama ve ses takibi” menüsü ortaya çıktı. Bu menünün içindeyse horlama ve ses takibi özelliğini açıp kapatma, uyurken etrafınızda oluşan gürültü kirliliğini ölçme, horlama kayıtlarınızı görme ve uyku düzeninize göre size bir “Uyku Hayvanı” seçilmesi gibi seçenekler mevcut.

Eklenen bu özelliklerden gürültü kirliliği kısmında, hem uyumadan önce hem de uyurken bulunduğunuz yerin uyumaya ne kadar uygun olduğunu ve uykunuzu bölebilecek sesleri görebiliyorsunuz. Horlama takibinde ise Fitbit, sizin mi yoksa birlikte uyuduğunuz kişinin mi horladığını bilemeyeceği için o kişinin de horlamasını otomatik olarak kaydediyor. Bu kayıtları daha sonra akıllı telefonunuz üzerinden tekrar dinleyebiliyorsunuz.

Elbette, tüm bu özelliklerin çalışması için üzerinde dahili mikrofonu bulunan bir Fitbit modeline ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Bu özelliklerin düzgün çalışabilmesi için istenilen koşullar ise "Fitbit bilekliğinizin en az %40 şarjının olması ve uyurken müzik ya da ortam sesleri dinlememeniz" olarak belirtilmiş.

Fitbit uygulamasına eklenen diğer bir özellik ise “Uyku Hayvanı” özelliği. Bu özellik aslında uyuma şeklinize göre size hangi hayvana benzediğinizi gösteren bir sistem. Şu anda mevcut uyku hayvanları şu şekilde:

Deliksiz uyuyan: Ayı

Ayı Parça parça uyuyan: Yunus

Yunus Hafif uyuyan: Zürafa

Zürafa Kısa uyuyan: Sinek kuşu

Sinek kuşu Uykuya yavaş dalan: Kanguru

Kanguru Derin uyuyan: Kaplumbağa

Fitbit, şu anda bu özellikleri henüz kullanıma sunmadı ancak gelecek güncellemede detayların eklenip özelliğin uygun cihazlar için kullanılabilir olması bekleniyor.