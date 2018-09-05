Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin alt markası olan Honor, düzenlediği lansman etkinliği ile orta seviye akıllı telefonları Honor 8X ve 8X Max’i duyurdu. Honor 8X, iPhone X benzeri büyük bir çentiğe sahipken Honor 8X Max, Essential Phone benzeri küçük bir çentiğe sahip. Her iki model de ekran/gövde oranları ile iyi bir kullanıcı deneyimi sunacaktır.
Max eki biraz yanıltıcı olsa da Honor 8X, Honor 8X Max’ten daha üstün bir model. Honor 8X, Kirin 710 işlemcisi ile orta-üst seviye bir akıllı telefon performansı sunarken Honor 8X Max, Snapdragon 636 ve Snapdragon 660 işlemci seçenekleri ile orta seviye bir performans sunuyor. Her iki modelin de 4GB ve 6GB’lık iki farklı RAM kapasitesi bulunuyor.
Huawei Honor 8X Özellikler
- Kirin 710 işlemci, Mali-G51 MP4 GPU
- 4GB/6GB RAM + 64GB/128GB depolama
- 6,5 inç (2340×1080 piksel) Full HD+ ekran
- Android 8.1 Oreo işletim sistemi
- 20MP, f/1.8 diyafram + 2MP çift arka kamera
- 12MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera
- Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS
- 3750mAh hızlı şarj destekli batarya
Huawei Honor 8X Max Özellikler
- Snapdragon 660/636 işlemci, Adreno 509/512 GPU
- 4GB/6GB RAM + 64GB/128GB depolama
- 7.12 inç (2244×1080 piksel) Full HD+ ekran
- Android 8.1 Oreo işletim sistemi
- 16MP, f/2.0 diyafram + 2MP çift arka kamera
- 8MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera
- Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS
- 5000mAh hızlı şarj destekli batarya
Huawei Honor 8X, siyah, mavi, kırmızı ve mor renk seçenekleri ile 1350 TL’den başlayan fiyatlarla, Huawei Honor 8X Max ise siyah, mavi, kırmızı renk seçenekleri ile 1450 TL’den başlayan fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunulacak. Honor 8X ve 8X Max’in versiyonlara göre tam fiyatlandırması şu şekilde; (Fiyatlara vergiler dahil değildir.)
- Huawei Honor 8X - 4GB RAM+64GB Depolama - 1350 TL
- Huawei Honor 8X - 6GB RAM+64GB Depolama - 1550 TL
- Huawei Honor 8X - 6GB RAM+128GB Depolama - 1850 TL
- Huawei Honor 8X Max - 4GB RAM+64GB Depolama - 1450 TL
- Huawei Honor 8X Max - 4GB RAM+128GB Depolama - 1750 TL