Güçlü donanımları ile seviyelerinin en iddialı cihazlarından olan fakat fiyatları ile her bütçeye uygun bir hal alan Huawei Honor 8X ve 8X Max resmi olarak tanıtıldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin alt markası olan Honor, düzenlediği lansman etkinliği ile orta seviye akıllı telefonları Honor 8X ve 8X Max’i duyurdu. Honor 8X, iPhone X benzeri büyük bir çentiğe sahipken Honor 8X Max, Essential Phone benzeri küçük bir çentiğe sahip. Her iki model de ekran/gövde oranları ile iyi bir kullanıcı deneyimi sunacaktır.

Max eki biraz yanıltıcı olsa da Honor 8X, Honor 8X Max’ten daha üstün bir model. Honor 8X, Kirin 710 işlemcisi ile orta-üst seviye bir akıllı telefon performansı sunarken Honor 8X Max, Snapdragon 636 ve Snapdragon 660 işlemci seçenekleri ile orta seviye bir performans sunuyor. Her iki modelin de 4GB ve 6GB’lık iki farklı RAM kapasitesi bulunuyor.

Huawei Honor 8X Özellikler

Kirin 710 işlemci, Mali-G51 MP4 GPU

4GB/6GB RAM + 64GB/128GB depolama

6,5 inç (2340×1080 piksel) Full HD+ ekran

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

20MP, f/1.8 diyafram + 2MP çift arka kamera

12MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS

3750mAh hızlı şarj destekli batarya

Huawei Honor 8X Max Özellikler

Snapdragon 660/636 işlemci, Adreno 509/512 GPU

4GB/6GB RAM + 64GB/128GB depolama

7.12 inç (2244×1080 piksel) Full HD+ ekran

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

16MP, f/2.0 diyafram + 2MP çift arka kamera

8MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS

5000mAh hızlı şarj destekli batarya

Huawei Honor 8X, siyah, mavi, kırmızı ve mor renk seçenekleri ile 1350 TL’den başlayan fiyatlarla, Huawei Honor 8X Max ise siyah, mavi, kırmızı renk seçenekleri ile 1450 TL’den başlayan fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunulacak. Honor 8X ve 8X Max’in versiyonlara göre tam fiyatlandırması şu şekilde; (Fiyatlara vergiler dahil değildir.)