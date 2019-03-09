Fiyat/Performans Oranı En Yüksek 6 Masaüstü İşlemci

Donanım tavsiye listelerimize bugün de işlemcilerle devam ediyoruz. Oldukça geniş bir bütçe aralığında, alanında en yüksek fiyat/performans oranına sahip 6 işlemciyi listeledik.

Bilgisayarlarımızın adeta beyni olan işlemciler, almadan önce en çok düşünmemiz ve üzerine araştırma yapmamız gereken bileşenlerden biri, ki bizce hepsi öyle :)

Bilgisayar toplarken her şeyi fiyat/performans kriterine göre değerlendirirsek, bütçemiz dahilinde en iyi bilgisayarı rahatlıkla toplayabiliriz. Webtekno olarak, bugün farklı bütçelerde de olsa fiyat/performans oranlarıyla dikkat çeken işlemcileri listeliyoruz.

Not: 3 Mart 2019 tarihindeki fiyatlar baz alınmıştır, içerik sponsorlu değildir. Sıralama, pahalıdan ucuza olacak şekilde yapılmıştır.

6. AMD Ryzen 7 2700X:

AMD'nin Threadripper serisi işlemcilerinin haricindeki en iyi işlemci modeli olan Ryzen 7 2700X, çoğu zaman Intel Core i7-9700K'ya rakip olarak gösteriliyor. Oyun testlerinde i7-9700K'dan bir tık geride kalan 2700X, render gibi işlemlerde ise rakibinin önüne geçiyor. AM4 soketle gelen işlemci 12 nm üretim sürecine sahip ve 3,7 GHz saat hızında çalışıyor, ayrıca bu hız 4,3 GHz'e kadar aşırtılabiliyor.

8 çekirdek ve 16 iş parçacığı ile gelen Ryzen 7 2700X, 20 MB önbellek ve 105W TDP değerlerine sahip. Aynı zamanda RGB aydınlatmalı Prism soğutucuyla gelen 2700X için ayrı bir soğutucu almanıza kesinlikle gerek kalmayacaktır. AMD Ryzen 7 2700X'i şu an internet üzerinde 2.172 TL'ye bulabilmek mümkün. İşlemcinin herhangi bir grafik çözümüyle birlikte gelmediğini de belirtelim, yani ekran kartı olmadan bilgisayarınızı kullanmanız mümkün değil.

Fiyat Kaynağı: Bizdehesaplı

5. Intel Core i5-9600K:

Intel tarafında ise i5-9600K, alınabilir düzeyde işlemcilerden biri gibi görünüyor. 9. nesil i5'lerin en üst modeli olan 9600K, 3,7 GHz saat hızıyla geliyor ve bu hız 4,6 GHz'e kadar yükseltilebiliyor. 6 çekirdekli bu işlemci, 14 nm teknolojisiyle üretilmiş ve 9 MB önbelleğe sahip. Beraberinde Intel UHD 630 grafik işlemcisiyle gelen i5-9600K, herhangi bir soğutucu fan'a sahip değil. Bu yüzden almadan önce ayrıca bir soğutucuya ihtiyaç duyacağınızın farkında olmanız gerekiyor.

Intel Core i5-9600K'yı 1.834 TL fiyatla piyasada bulabilmek mümkün.

Fiyat Kaynağı: İncehesap

4. AMD Ryzen 5 2600:

Son yılların fiyat/performans kralı diyebileceğimiz Ryzen 5 2600, bugün birçok oyun bilgisayarı için en iyi tercih. 3,4 GHz saat hızına sahip olan işlemcinin hızını 3,9 GHz'e çıkarabilmek mümkün. 6 çekirdek ve 12 iş parçacığı ile gelen Ryzen 5 2600, 19 MB önbelleğe sahip. 65W gibi oldukça iyi bir güç tüketimine sahip olan işlemci aynı zamanda gayet kaliteli bir soğutucuyla birlikte geliyor. Diğer AMD işlemcileri gibi bu işlemci de herhangi bir grafik birimine sahip değil.

AMD Ryzen 5 2600, Yaklaşık 1.173 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Fiyat Kaynağı: Amazon Türkiye

3. Intel Core i5-9400F:

Intel'in AMD ile rekabet etmek için çıkardığı grafik birimine sahip olmayan işlemcilerinden olan i5-9400F, bir önceki nesil i5-8400'den daha yüksek saat hızlarına sahip ve çarpan kilidi açık olduğu için kullanıcılara overclock yapma imkanı da sunuyor. 2,9 GHz saat hızına sahip olan i5-9400F'in hızı 4,1 GHz'e kadar yükseltilebiliyor. 6 çekirdekli bu işlemcinin güç tüketimi ise AMD rakibi olan Ryzen 5 2600 ile aynı; 65W.

Intel Core i5-9400F, ülkemizde 1300-1600 TL aralığında satılırken, yurt dışından kargo ve vergiler dahil 1.125 TL'ye temin edilebiliyor.

Fiyat Kaynağı: Newegg

2. AMD Ryzen 3 2200G:

2. nesil AMD Ryzen serisinin en uygun fiyatlı üyesi olan 2200G, AMD'nin Radeon Vega 8 grafik birimiyle çok üst düzey grafik beklentisi olmayan espor oyuncuları için yeterli bir performans sunabiliyor. 3,5 GHz ve 3,7 GHz hızlarında çalışabilen Ryzen 3 2200G, 669 TL'lik fiyatıyla oldukça mantıklı bir seçenek.

Fiyat Kaynağı: Amazon

1. AMD Athlon 200GE:

AMD'nin güncel işlemcileri arasında oldukça uygun fiyatlı bir seçenek olan Athlon 200GE, yine dahili bir grafik birimiyle geliyor. Radeon Vega 3 grafiklere sahip olan bu işlemci, 3,2 ve 3,6 GHz hızlarında çalışabiliyor ve sadece 35W güç tüketiyor. 343 TL gibi uygun bir fiyata sahip olan bu işlemci, çok yüksek gereksinimlere sahip olmayan oyunları 720p veya 1080p çözünürlükte oynamak için ideal.

Fiyat Kaynağı: Bizdehesaplı

Sizler için hazırladığımız bir başka fiyat/performans odaklı donanım listemizin sonuna geldik. Listemizdeki işlemciler hakkında görüş, öneri ve değerlendirmelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Daha farklı donanım listeleri için takipte kalın :)