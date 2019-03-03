Son yıllarda bilgisayarlarımızın vazgeçilmez parçası olan SSD'ler, birçok işi ciddi derecede hızlandırıyor. Bir SSD sahibi olmak içinse tonla para harcamanıza gerek yok.

Yüksek performanslı bir bilgisayar toplamak isteyen herkesin alması gereken en kritik bilgisayar bileşenlerinden biri, tabii ki katı hal sürücüsü olarak bilinen SSD'ler. Eski nesil hard disklere göre çok daha hızlı veri transferi ve açılış hızları sunan SSD'ler, artık bir bilgisayarın olmazsa olmaz parçalarından biri haline geldi. Hal böyle olunca her bütçeye uygun SSD bulmak bir gereklilik oldu.

Biz de bugün sizler için hem yurt içi hem de yurt dışı kaynaklardan derlediğimiz, 5 farklı fiyat/performans oranı yüksek SSD'yi listeliyoruz. Şimdi gelin listemize başlayalım.

Not: 28 Şubat 2019 tarihindeki fiyatlar baz alınmıştır, içerik sponsorlu değildir. Sıralama, pahalıdan ucuza olacak şekilde yapılmıştır.

5. Intel 660p Series M.2 2280 1 TB PCI-Express 3.0 x4 3D NAND SSD:

Uygun fiyata PCIe deneyimi sunan Intel 660p, 1800 MBps'e varan okuma ve yazma hızlarıyla bulabileceğiniz en hızlı SSD modellerinden biri. Intel'in 3D NAND QLC teknolojisini kullanan bu SSD, Newegg üzerinde 1 TB kapasiteyle 691 TL'den satılıyor. Gümrük vergisi ve kargo ücretini dahil ettiğimizde ise fiyat 885 TL'yi buluyor. Bu fiyata 1 TB SATA SSD bulmak bile zor, o yüzden 885 TL fiyatıyla bu ürünün fiyat/performans açısından oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz.

Fiyat Kaynağı: Newegg

4. James Donkey JD480 480 GB SATA SSD:

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Son zamanlarda ülkemizde adını sıkça duyuran James Donkey'nin en çok ilgi çeken ürünlerinden biri de SSD modelleri. 510MB-480MB/sn hız değerleriyle oldukça iyi bir performans sunan JD480, 379 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Fiyat Kaynağı: İncehesap

3. ADATA SU650 480 GB SATA SSD:

SATA SSD'ler arasında hem yüksek okuma-yazma hızı hem de uygun fiyatıyla dikkat çeken ADATA SU650, 3D NAND Flash teknolojisine sahip. 520 MB/sn okuma, 450 MB/sn yazma hızına sahip olan SU650'nin 480 GB kapasiteye sahip olan modelini 363 TL'ye satın alabilmek mümkün.

Fiyat Kaynağı: Sinerji Bilgisayar

2. Samsung 860 EVO 250 GB SATA SSD:

SSD dünyasının en çok satılan ve oldukça iyi bir performans sunan modeli olan Samsung 860 EVO, V-NAND teknolojisine sahip. 550 MB/sn'ye kadar okuma ve 520 MB/sn'ye kadar yazma hızları sunan SSD'nin 250 GB'lık versiyonunu 268 TL'ye satın alabilirsiniz.

Fiyat Kaynağı: Amazon

1. Londisk 240 GB SATA SSD:

Bir Aliexpress ürünü olan bu SSD, tahmin edebileceğiniz üzere uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Ürünün açıklama kısmında paylaşılan 560 MB/sn okuma ve 516 MB/sn yazma hızları da oldukça iyi görünüyor. 3D TLC Nand Flash teknolojisiyle gelen SSD, genel itibariyle diğer markaların ürünlerinden ucuz. 240 GB'lık versiyonu 34 dolar (~181 TL) fiyata sahip olan SSD, önümüzdeki günlerde gelmesi beklenen Aliexpress vergisinden sonra hala satın alınabilir olur mu, tartışılır.

Fiyat Kaynağı: Aliexpress

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