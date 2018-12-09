Bir zamanlar yalnızca ulaşım aracı olarak kullanılan otomobiller, bugün aranan özellikler nedeniyle değişime uğradılar. Artık konfor, güvenlik, tasarım ve daha birçok parametre üzerinden sınıflandırılan otomobillerin en dikkat çeken özelliği ise satış fiyatları. Bakarken iç geçireceğiniz, 2018'in en pahalı 10 otomobilini haberimizde listeledik.

Yılda yaklaşık 100 milyon üretim rakamına ulaşan otomotiv endüstrisi, her geçen gün kendini yenilemeye ve geliştirmeye devam ediyor. Otomobil firmalarının, yeni tasarımlar oluşturmak ve araçlar üzerinde iyileştirmeler yapmak için ayırdıkları bütçeler de aynı oranda artıyor.

Otomobillerin satış fiyatları, kimi zaman bu ayrılan bütçelere göre belirlenirken kimi zaman da inanılmaz rakamlara ulaşıyor. 2018 itibarıyla dünyanın en pahalı 10 otomobilini listeledik.

10. Mercedes-AMG One - 2.5 Milyon $

Formula 1 motoruna sahip olan AMG One, 1.6 litrelik hibrit V6 motora sahip. 2020 yılında 275 adet üretilmesi planlanan süper otomobilin beygir gücü ise 1000.

9. Aston Martin Valkyrie - 2.6 Milyon $

Belki de listenin tasarımıyla en dikkat çeken aracı olan Valkyrie, bu yıl üretildi. 6.5 litrelik bir V12 motora sahip olan Valkyrie, 1.130 beygir gücüyle 2.6 milyon $'a satışa çıktı.

8. Ferrari FXX K - 2.7 Milyon $

2015 ve 2017 yılları arasında yalnızca 40 adet üretilen FXX K, 6.3 litrelik bit F140 V12 motora sahip. 1036 beygir gücüne sahip aracın satış fiyatı 2.7 Milyon $.

7. Bugatti Chiron - 2.9 Milyon $

2016 yılında yalnızca 500 adet üretilen Bugatti Chiron, 8.0 litrelik bir W16 motora sahip. Hızıyla adını tarihe yazdıran süper otomobilin beygir gücü tam olarak 1.479. Satış fiyatı 2.9 milyon $ olan süper otomobilin tasarımı da göz kamaştırıyor.

6. Ferrari Pininfarina Sergio - 3 Milyon $

2013 yılında Ferrari tarafından bir otomobil fuarında tanıtılan Pininfarina Sergio, 4.5 litrelik bir Ferrari F136 F V8 motora sahip. Tamamen özgün bir tasarıma sahip olan araç, 596 beygir gücünde. Ferrari Pininfarina Sergio'nun satış fiyatı ise 3 milyon dolar.

5. Mansory Vivere Bugatti Veyron - 3.4 Milyon $

2005 yılında sınırlı sayıda piyasaya sürülen Bugatti Veyron, hem hızıyla hem de tasarımıyla kendinden söz ettiriyor. 8.0 litrelik bir W16 motora sahip aracın beygir gücü ise 1200. Hızı kadar fiyatı da yüksek olan araç, 3.4 Milyon $'dan satışa çıkmıştı.

4. W Motors Lykan Hypersport - 3.4 Milyon $

Hızlı ve Öfkeli 7 ve Asphalt 8: Airborne'da da karşımıza çıkan Lykan Hypersport, ilk kez 2012 yılında üretildi. 740 beygir gücüne sahip araçta, 3.7 litrelik H6 motor bulunuyor. Lykan Hypersport'un satış fiyatı ise 3.4 Milyon $.

3. Lamborghini Veneno - 3.9 Milyon $

2013 yılında üretilen Veneno, gerçek mi değil mi anlamak için dönüp bir daha baktıracak kadar farklı bir tasarıma sahip. 6.5 litrelik bir V12 motora sahip olan aracın 750 beygir gücünde olduğunu belirtelim. Veneno'nun satış fiyatı ise 3.9 milyon $.

2. Koenigsegg CCXR Trevita - 4.8 milyon $

2010 yılında piyasaya sürülen Koenigsegg CCXR, 4.8 litrelik bir V8 motora sahip. Tasarımıyla adeta yarış oyunlarından fırlamış gibi duran Koenigsegg CCXR, 806 beygir gücünde. Aracın satışa çıktığı fiyat ise 4.8 milyon $.

1. Mercedes-Benz Maybach Exelero - 8 Milyon $

Mercedes-Benz tarafından 2005 yılında piyasaya sürülen Maybach Exelero, olağanüstü görünüşüyle kendine hayran bırakıyor. Gelecekten geldiğini düşündürtecek bir tasarıma sahip olan Maybach Exelero, 6.0 litrelik çift turbolu bir V12 motora sahip. 700 beygir gücüne çıkabilen otomobilin fiyatı ise 8 milyon $.

Bonus: Rolls-Royce Sweptail - 12.8 Milyon $

2017'de resmi olarak tanıtılan Sweptail, Rolls-Royce'un klasikleşmiş ağırlığını koruyan, yenilikçi bir tasarıma sahip. 6.12 litrelik bir V12 taşıyan Sweptail, 453 beygir gücünde. Aracın en dikket çeken özelliği ise 13 milyon $'a yakın fiyatıyla, dünyanın en pahalı aracı ünvanını elinde bulundurması.

Listedeki araçlar, her ne kadar hızlı, güzel görünüşe sahip ve yenilikçi otomobiller olsalar da, bu yüksek fiyatları hak edip etmedikleri büyük bir tartışma konusu. Siz alabilecek durumda olsanız, hangi otomobili alırdınız? Yorumlarınızı bekliyoruz.