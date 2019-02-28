Hall Etkisi'nin Grafen Üzerindeki Farklılığı Şaşırttı

Bilim dünyasında çok uzun yıllardır doğru olarak kabul edilen Hall etkisi adı verilen olayın aslında tüm materyaller için aynı davranışı sergilemediği ortaya çıktı. Çevre koşullarından etkilenmeyen sensörlerin yapımında yararlanılan Hall etkisi, yeni veriler ışığında tekrar değerlendirilebilir.

Bilim dünyasında bir fikrin kabul edilmesi için o fikrin uzun çalışmalar ve deneyler sonucunda herkes tarafından onaylanmış, doğruluğunun kanıtlanmış olması gerekiyor. Tüm aşamaları başarı ile geçen teoriler herkes tarafından doğru kabul edildikten sonra, bu verilerin üzerine yenileri eklenerek ilerleniyor. Bu sayede bilim, teknoloji ile buluşarak hayatlarımıza giriş yapma fırsatı buluyor.

Yaklaşık yüzyıl önce keşfedilen "Hall Etkisi" teorisi de aynı yollardan geçerek bilim dünyası tarafından doğru kabul edildi ve günümüzde birçok sensörün üretiminde kullanılıyor. Geçtiğimiz günlerde Science dergisinde yayımlanan bir habere göre bilinen "Hall Etkisi", elde edilen yeni veriler ışığında evrenselliğini kaybetti.

Manchester Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmaya göre maddelerin elektronlarının oda sıcaklığındaki etkileşimleri, akışkanlık üzerinde önemli bir etki oluşturuyor. Araştırmacılara göre bu durum, elektronik cihazların üretiminde farklı etkiler oluşturabilir. Araştırmayı yapan bilim insanları, katı maddelerin elektronlarının çarpışması sonucunda akışkan olmayan bir davranış sergilediklerini, bu durumu gözlemlemenin çok zor olduğu için şimdiye kadar fark edilmemiş olabileceğini açıkladılar.

Bilim insanları, sözü edilen çalışmayı gerçekleştirebilmek ve elektron etkileşimini gözlemleyebilmek için saf ve oldukça temiz bir maddeye ihtiyaç duyduklarını söylediler. Bu nedenle periyodik tablodaki en ilginç elementlerden biri olan karbon atomunun grafen isimli yapısını seçtiler. Deneyler sırasında manyetik alana ve yüksek voltaja maruz bırakılan madde, şimdiye kadar biline Hall etkisinden çok daha farklı bir davranış sergiledi.

Boyutları oldukça küçük olan grafen isimli maddelerde elektronların akışkan olmayan davranışlar sergilemeleri, çalışmayı yapan kişiler tarafından "fizik kitaplarında bahsedilmeyen bir durum" olarak nitelendirildi. Çalışmadan elde edilen veriler ışığında grafen maddesinin sensör ve elektronik cihazların üretimindeki kullanımına ekstra özen gösterilmesi gerektiği vurgulandı.