Flamingoların Sıkı Dostluklar Kurabildiği Keşfedildi

İngiltere'de yapılan bir araştırmada flamingoların birbirleriyle sıkı dostluklar kurabildiği gözlemlendi. Bilim insanlarına göre, flamingolar yalnızlıktan çok birbirleriyle sosyalleşmeyi tercih ediyor.

Kuşlar birbirleriyle muhteşem bir uyum içinde uçabilir, ancak söz konusu flamingolar olunca birbirleri arasındaki bağ daha güçlü olabiliyor. Araştırmacılar, flamingoların güçlü dostluklar kurabildiğini ve bu bağların yıllarca sürebildiğini keşfetti.

İngiltere'deki Exeter Üniversitesi'nden bir ekip, Behavioural Processes dergisinin Haziran 2020 sayısında (hata yok, gerçekten Haziran 2020 sayısı, insan hayret ediyor) flamingoların kurduğu dostluklar üzerine yaptıkları 5 yıllık çalışmanın sonuçlarını yayınladı. Araştırmaya göre flamingolar arasında ilk olarak 2012 yılında gözlenen dostluklar 2016 yılında hala devam ediyordu.

Flamingolar yalnızlıktan çok sosyalleşmeyi seçiyor

Çalışmanın baş yazarı olan Exeter Üniversitesi'nden Paul Rose, "Birbirleriyle dostluk kuran bazı çiftler zamanlarının çoğunu birlikte geçiriyorlar, ancak başka birçok sosyal bağları da var. Genel olarak erkek veya dişi çiftlerin birlikte 'takılmayı' seçtiğini görüyoruz. Ayrıca düzenli olarak birlikte vakit geçiren üçlü ve dörtlü gruplar da görüyoruz." dedi.

Ekip, İngiltere'deki Wildfowl & Wetlands Trust Slimbridge Sulak Alan Merkezi'nde yaşayan dört farklı flamingo türünün sürülerini inceledi. Esaret altındaki flamingoları araştıran çalışmanın sonucunda tüm flamingoların yalnızlıktan çok sosyalleşmeyi seçtiği görüldü. En büyük sürüde olan flamingolar en yüksek sosyal davranış oluşumunu gösterdi.

Bilim insanları, bakıcılarına flamingolara kendi arkadaşlarını seçme fırsatı vermelerini öneriyor. Rose ayrıca hayvanat bahçeleri arasında taşınan flamingoların yakın arkadaşlarından ayrılmamasını tavsiye etti. Flamingo dostluğunun başka bir tarafı daha var. Araştırmacılar, bazı kuşların belirli bireylerden kaçındığını gözlemlediler. Tıpkı insanlar arasındaki gruplaşmalar gibi.