Katlanabilir Ekranlı FlexPai 2, Sadece 1.8 Saniyede Tükendi

Geçtiğimiz günlerde katlanabilir ekranlı yeni telefonu FlexPai 2'yi duyuran Royole, uygun fiyat politikasının ilk meyvesini topladı. Bugün ön siparişe açılan FlexPai 2, sadece 1.8 saniye içerisinde tamamen tükendi.

Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız bir haberimizde, dünyanın ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefonunu üreten Royole isimli teknoloji üreticisinin, katlanabilir ekranlı yeni telefonu FlexPai 2'yi duyurduğundan bahsetmiştik. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, telefonun ön siparişlerinin 25 Eylül (bugün) başlayacağı ifade edilmişti. 300 bin civarında tüketicinin bu telefona beklenenden fazla ilgi göstermesi ise FlexPai 2'nin sadece 1.8 saniye içerisinde tükenmesine yol açtı.

FlexPai 2'nin en dikkat çekici yanı, bu akıllı telefonun fiyatıydı. Çünkü şirket, FlexPai 2'nin fiyatını Samsung Galaxy Z Fold 2 ve Huawei Mate Xs gibi benzer ürünlerden düşük tutmuştu. İşte bu fiyat politikası, Çinli tüketicileri mest etmeyi başarmış gibi görünüyor. Yapılan açıklamalara göre şirketin kaç adet FlexPai 2 saatığı, ayrıca ikinci ön sipariş döneminin ne zaman başlayacağı şu an için bilinmiyor.

Snapdragon 865 işlemciden güç alan FlexPai 2, açık halinde 8 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Telefon katlandığındaysa 5.5 inç ve 5.4 inç iki ekran kullanılabiliyor. Ayrıca bu akıllı telefon 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip. Tek bir dörtlü kamera kurulumuna sahip telefon, özçekimler için 32 MP çözünürlük sunan bir kameraya sahip. Telefonun ana kamerası ise 64 MP çözünürlük sunuyor. Ayrıca kullanıcılar, 16 MP ve 8 MP çözünürlük sunan iki kameraya daha sahip oluyorlar.

İşte tüm bu özelliklere sahip olan FlexPai 2'nin 1.500 dolardan daha uygun fiyatı, bu telefonun rakiplerinden birkaç adım daha öteye taşımış durumda. Zaten bu durum, ilk ön sipariş etkinliği kapsamında da kendisini açıkça gösteriyor. Bu telefona sahip olmak isteyen Çin dışındaki tüketicilerinse çok fazla şansları yok. Şirket, telefon duyurusu sırasında FlexPai 2'yi Çin dışına çıkarma planlarının olmadığını açıklamıştı.