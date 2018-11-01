Dünyanın ilk Katlanabilir Akıllı Telefonu FlexPai Tanıtıldı

Akıllı telefon endüstrisi uzun bir zamandır dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonu olması beklenen Galaxy F ya da Galaxy X adlı cihazı bekliyor. Fakat bir sürpriz gerçekleşti ve FlexPai, dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonu olarak tarihe geçti. 4:3 en/boy oranında 7,8 inçlik bir AMOLED ekrana sahip olan FlexPai, katlandığında ise kullanıcılara tüm akıllı telefon işlevlerini gerçekleştirebilecekleri 4 inçlik bir ekran sunuyor.
Lansman sırasında yapılan açıklamaya göre FlexPai, 7nm’lik bir Qualcomm işlemciden güç alıyor. Bu da cihazın kalbinde bir Snapdragon 8150 olduğu anlamına geliyor. 8GB’a kadar RAM kapasitesine sahip olan cihaz, 512GB’a kadar da depolama alanı sunuyor. Şirketin açıklamasına göre FlexPai’ın menteşeleri, 200 bin kez katlanabilecek şekilde geliştirildi. Bu da cihazın günde 100 kere katlanması halinde 5 yıldan uzun bir süre dayanabileceği anlamına geliyor.
FlexPai Özellikler
- Qualcomm Snapdragon 8150 işlemci
- 6GB, 8GB RAM / 128GB, 256GB, 512GB depolama
- Açık hali 7.3 inç, katlı hali 4 inç Full HD AMOLED ekran
- Water OS işletim sistemi
- 16MP+20MP çift arka kamera
- Ro-Charge desteği ile 0’dan %80’e bir saatte dolabilen batarya
FlexPai, yaklaşık 1300 dolar (~7300 TL) fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Günümüzde ortalama bir amiral gemisinin 1000-1150 dolar arasında bir fiyat etiketine satışa çıktığını düşünürsek FlexPai’nin sunduğu teknolojiye göre iyi bir fiyata sahip olduğunu düşünebilir. Elbette ki katlabilir akıllı telefonlar henüz yeni yeni geliştiriliyor ve bu nedenle cihazda bir hata çıkma olasılığı oldukça yüksek. Bununla birlikte yukarıda belirtilen fiyata vergilerin dahil olmadığını hatırlatalım.