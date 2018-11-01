Dünyanın ilk Katlanabilir Akıllı Telefonu FlexPai Tanıtıldı

7.3 inçlik katlanabilir bir AMOLED ekrana sahip olan FlexPai, bir süredir beklenen katlanabilir akıllı telefonların ilk örneği olarak karşımıza çıkıyor. Cihaz, alanı dar olanlar için katlandığında 4 inçlik kullanılabilir bir ekran sunuyor.

Akıllı telefon endüstrisi uzun bir zamandır dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonu olması beklenen Galaxy F ya da Galaxy X adlı cihazı bekliyor. Fakat bir sürpriz gerçekleşti ve FlexPai, dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonu olarak tarihe geçti. 4:3 en/boy oranında 7,8 inçlik bir AMOLED ekrana sahip olan FlexPai, katlandığında ise kullanıcılara tüm akıllı telefon işlevlerini gerçekleştirebilecekleri 4 inçlik bir ekran sunuyor.

Lansman sırasında yapılan açıklamaya göre FlexPai, 7nm’lik bir Qualcomm işlemciden güç alıyor. Bu da cihazın kalbinde bir Snapdragon 8150 olduğu anlamına geliyor. 8GB’a kadar RAM kapasitesine sahip olan cihaz, 512GB’a kadar da depolama alanı sunuyor. Şirketin açıklamasına göre FlexPai’ın menteşeleri, 200 bin kez katlanabilecek şekilde geliştirildi. Bu da cihazın günde 100 kere katlanması halinde 5 yıldan uzun bir süre dayanabileceği anlamına geliyor.

FlexPai Özellikler

Qualcomm Snapdragon 8150 işlemci

6GB, 8GB RAM / 128GB, 256GB, 512GB depolama

Açık hali 7.3 inç, katlı hali 4 inç Full HD AMOLED ekran

Water OS işletim sistemi

16MP+20MP çift arka kamera

Ro-Charge desteği ile 0’dan %80’e bir saatte dolabilen batarya

FlexPai, yaklaşık 1300 dolar (~7300 TL) fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Günümüzde ortalama bir amiral gemisinin 1000-1150 dolar arasında bir fiyat etiketine satışa çıktığını düşünürsek FlexPai’nin sunduğu teknolojiye göre iyi bir fiyata sahip olduğunu düşünebilir. Elbette ki katlabilir akıllı telefonlar henüz yeni yeni geliştiriliyor ve bu nedenle cihazda bir hata çıkma olasılığı oldukça yüksek. Bununla birlikte yukarıda belirtilen fiyata vergilerin dahil olmadığını hatırlatalım.