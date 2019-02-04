Fotoğraf uygulamaları arasında sevilen bir yere sahip olan Flickr'dan, ücretsiz versiyonunu kullanan kişilere kötü bir haber geldi. Uygulama, 1000 fotoğraf limitini aşan kişilerin, 5 Şubat tarihinden itibaren, fotoğraflarını silmeye başlayacak.

Smugmug'ın bünyesinde yer alan Flickr uygulaması, ücretsiz versiyonunu tercih eden kullanıcılarına pek de hoşlanmayacakları bir haber verdi. Uygulamada belirlenen limit olan 1000 fotoğraf sınırını geçen kişilerin, 5 Şubat tarihinden itibaren, hesaplarında yer alan fotoğrafları silinecek. Bu durumdan zarar görmemek adına uygulanabilecek birkaç çözüm mevcut.

Şirketin öncelikli hedefi tabii ki sıklıkla uygulamayı kullanan kişilerin, pro versiyona geçişini sağlamak. Eğer sizler de Flickr'da yer alan fotoğraflarınızın kaybolmasını istemiyorsanız, yıllık 50 dolar olan bir üst versiyonun ücretini ödeyerek daha geniş bir saklama alanına erişebilir, anılarınızı kaybolmaktan kurtarabilirsiniz. Fotoğraflarınızı silinmeden kurtarmanın ikinci bir yolu ise uygulamanın "Film Rulosu" bölümüne girerek hepsini seç butonuna tıklayın. Bu işlem ile 500'e kadar fotoğraf seçebilme imkanına sahipsiniz. Daha sonra "indir" seçeneğini tıklayarak, mail adresinize gelen zip dosyasından seçtiğiniz fotoğrafları indirebilirsiniz.

Şirket, yeni uygulamanın kullanıcıları bir üst hesaba geçmeye teşvik edeceğine, hesaplarını yükseltmeyen kullanıcıların ise yükleyecekleri fotoğrafları daha özenle seçmeye iteceğine inanıyor. Tabii ki bu durum ters teperek birçok Flickr kullanıcısının, ücretsiz fotoğraf uygulamalarına geçmesine de neden olabilir. Sonucu her ne olursa olsun, sizler de eğer bu platformu kullanıyor ve 1000 fotoğraf limitini aşıyorsanız, yarından (5 Şubat) itibaren yüklediğiniz fotoğrafların silineceğini unutmayın.