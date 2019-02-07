Popüler fotoğraf uygulaması Flickr, geçtiğimiz günlerde 1.000 fotoğraf limitini aşan ücretsiz versiyon kullanıcılarının gönderilerini sileceğini açıklamıştı. Daha önce gönderilerin 5 Şubat’tan itibaren silinmeye başlayacağını belirten Flickr, bugün silme işlemlerini Mart ayına ertelediğini bildirdi.

Geçtiğimiz yıl SmugMug tarafından satın alınan fotoğraf uygulaması Flickr, bir yeniden yapılanma sürecine girmişti. Fotoğraf tutkunlarının buluştuğu güçlü platformlardan biri olan Flickr, uygulamanın ücretsiz versiyonunu kullanan kullanıcıları üzecek bir açıklama yaparak 1.000 fotoğraf limitini aşan kullanıcıların gönderilerinin platformdan silinmeye başlayacağını açıklamıştı.

Fotoğraflarının kaybolmaması için kullanıcılara farklı seçenekler sunan şirket, kullanıcılardan gelen talep üzerine fotoğrafların silinmeye başlayacağı tarihi 12 Mart’a erteledi. Kullanıcılar, bu gelişme sonrası fotoğraflarını indirip saklamak için 1 aydan fazla süre kazanmış oldu.

Silme operasyonunun nasıl yürütüleceğine dair de detaylar paylaşan şirket, 1.000’den fazla fotoğrafa sahip kullanıcıların en eski fotoğraflarından başlanarak 1.000 adet kalana kadar silme işlemine devam edileceğini bildirdi. Eğer siz de belirtilen limiti aştıysanız, fotoğraflarınızı indirmek için aşağıdaki araçlardan yararlanabilirsiniz.

Yukarıdaki indirme araçlarının dışında, Flickr hesabınıza giriş yaptıktan sonra “Account Settings”e gidip “Request my Flickr data” kısmına tıklayıp fotoğraflarınızı indirebilirsiniz. Sunucuların yoğunluğuna göre birkaç saat sürebilecek indirme işlemiyle fotoğraflarınızı kalıcı olarak koruma altına alabilirsiniz.