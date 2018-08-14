Florida'da yapılan bir konferansta seçim sistemlerinin kopyaları ele geçirildi. Asıl ilginç olan, bunu 11 yaşında bir çocuğun 10 dakikada yapmış olması.

Florida'da 11 yaşındaki bir çocuk, seçim sisteminin bulunduğu web sitesine 10 dakika içerisinde erişerek, oy bilgilerini değiştirdi. Yaşanan bu olay, oy sisteminin ne kadar güvenliksiz olduğunu da gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz günlerde DEFCON 26 Hack organizasyonun yürüttüğü konferansta, 39 kişiden oluşan bir grup çocuk, seçim sistemine girip farklı değişikler yapmayı başardı. Konferansın amacı bu tür hack uygulamalarının ne kadar basit bir şekilde yapılabildiğini ve bunun için yetişkin olmaya gerek bile bulunmadığını göstermekti. 6 ile 17 yaşları arasında olan bu çocukların hepsi verilen görevleri (parti isimlerini ve aday isimleri gibi bilgileri değiştirmek gibi) 30 dakika içerisinde 13 kopya site üzerinden tamamladı.

"r00tz Asylum" adlı gençlere nasıl erişim sağlayacaklarını öğreten hack grubunun kurucularından olan Nico Sell, oluşturulan kopya sitelerin asıllarına çok benzer olduğunu ve herkesin bu erişimi sağlayamayacağını söyledi. Ayrıca yetişkin üyelerin bu erişimi 5 dakika gibi bir sürede tamamlayabildiklerini de ekledi.

Organizasyonun ortaya koyduğu bu güvenlik ihlallerinin bu denli korkutucu olmadığını söyleyen yetkililer, yetenekli hackerlar ile işbirliği içerisinde olduklarını açıkladılar. Ayrıca sitelerin taklit bile edilemeyeceğini öne süren yüzeysel açıklamalarda bulundular.

Ancak bu denli önemli sistemlerin gerçekten korumasız olduğunu görmek, herkesin kafasında soru işareti bırakmaya yetmiş gibi duruyor.