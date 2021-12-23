Giderek hızlanan dünyamızda artık geliştirilen bir yazılımın tek bir platform odaklı yayınlanması büyük bir zaman ve emek kaybı olarak görülüyor. Google tarafından da kullanılan ve desteklenen Flutter, geliştiricilere çok daha verimli çalışacakları bir alan sunuyor. Flutter nedir, bu sistemi öğrenebileceğiniz ücretsiz online kurslar hangileri yakından inceleyelim.

Bazıları yaygın, bazıları seyrek kullanılan onlarca farklı programlama dili var. Bu dillerden birine hakim olmak elbette harika bir beceri ancak tek platform ya da cihaz odaklı uygulama geliştirmek büyük bir zaman kaybı. İşte bu noktada devreye Flutter gibi sistemler gidiyor. Bir arayüz yazılım geliştirme kiti olarak tanımlanan Flutter, Google başta olmak üzere pek çok büyük şirket tarafından kullanılıyor ve destekleniyor.

Flutter kullanarak bir yazılım geliştirenler, geliştirdikleri uygulamayı farklı işletim sistemlerinde, farklı platformlarda ve farklı cihazlarda yerelleştirmek için uğraşmazlar. Yani tek bir kod tabanı yazarak oluşturulan uygulamalar tüm işletim sistemleri, platform ve cihazlarda uyumlu olarak çalışabiliyor. Gelin Flutter nedir biraz daha yakından tanıyalım ve bu sistemi öğrenebileceğiniz ücretsiz online kursları görelim.

Flutter nedir, ne için kullanılır?

Flutter, 2017 yılında Google tarafından oluşturulmuş ve açık kaynak kodlu olduğu için kullanıcılar tarafından geliştirilmiş bir arayüz yazılım geliştirme kitidir. Flutter, yine Google tarafından geliştirilen ve ECMA’nın standart haline getirdiği bir programlama dili olan Dart tarafından desteklenmektedir.

Flutter kullanan yazılım geliştiriciler, yayınlamak istedikleri uygulama ve yazılımlar için tek bir kod tabanı yazarlar. Flutter üzerinden yazılan kod tabanı tüm işletim sistemleri, platformlar ve cihazlarla uyumlu olarak çalışır. Yani farklı sistemler için yazılımın yerelleştirilmesi gerekmez.

Flutter ile hazırlayacağınız tek bir kod tabanı üzerinden geliştirilen uygulama; Android, iOS, Windows, MacOS, Linux ve web uyumlu olacaktır. Tüm bu işletim sistemi, platform ve cihazların yanı sıra widget gibi araçların oluşturulmasında da Flutter, geliştiricilerin en önemli yardımcılarından bir tanesidir.

Flutter kullanmanın avantajları:

Flutter; JavaScript, ARM ve Intel makine kodunu derlediği için hızlıdır.

Kod tabanında yapılan değişiklikleri ve güncellemeleri anında görürsünüz.

Tüm tasarımlar özelleştirilebilir ve uyarlanabilir.

Tüm kontrol geliştiricilerin elindedir.

Flutter’da tek bir kod tabanı ile mobil, web, masaüstü ve gömülü sistemler ile uyumlu uygulamalar geliştirebilirsiniz.

Otomatik test sistemi sunar.

Google başta olmak üzere eBay, Toyota, MGM Resorts gibi pek çok büyük şirket tarafından desteklenir.

Açık kaynak kodlu olduğu için geliştirmelere açıktır.

Tüm platformlarla uyumlu Dart programlama dili tarafından desteklenir.

Her zaman günceldir.

Udemy’de ücretsiz olarak katılabileceğiniz online Flutter kursları:

Telefondan Kodlama Yapmayı Öğren (Dart/Flutter) İlk 2 Seviye

Flutter ile İlk Uygulamamızı Geliştirelim

Flutter ve Paketler

Android Studio ile Mobil Uygulama Geliştirme (Başlangıç)

Yazılım Geliştirici Oğuz Başaran tarafından hazırlanan Telefondan Kodlama Yapmayı Öğren (Dart/Flutter) İlk 2 Seviye kursu, kodlama öğrenmek isteyen ama nereden başlayacağını bilemeyenlere hitap ediyor. Katılımcılar kurs boyunca mobil cihazlar üzerinden yazılım geliştirmeyi öğrenecek ve sonunda Flutter ile Dart sistemlerine hakim bir şekilde kendini geliştirmeye hazır olacak. Kursun Udemy sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Software-Game Developer AOS Software tarafından hazırlanan Flutter ile İlk Uygulamamızı Geliştirelim kursu sonunda katılımcılar, Flutter üzerinden Android ve iOS mobil uygulamaları geliştirmeyi ve API’den veri çekme işlemini öğrenmiş olacaklar. Kurs başlangıç seviyesinde olsa bile yine de katılımcıların temel Flutter bilgisine hakim olmaları gerekiyor. Kursun Udemy sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Flutter Developer & Instructor Levent Kantaroğlu tarafından hazırlanan Flutter ve Paketler kursu sonunda katılımcılar; Flutter uygulamasına paket yüklemeyi, Flutter paketlerinin yapısını, kendi paketlerini hazırlamayı ve kendi paketlerini yayınlamayı öğrenmiş olacaklar. Katılımcıların temel Dart ve Flutter bilgisine hakim olmaları gerekiyor. Kursun Udemy sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitimci ve Program Geliştirici Levent Ertunalılar tarafından hazırlanan Android Studio ile Mobil Uygulama Geliştirme (Başlangıç) kursu sonunda programlama hakkında hiçbir bilgisi olmayan kullanıcılar bile temel Dart ve Flutter bilgilerine hakim olacaklar. Kurs son derece temel bir eğitim verdiği için katılımcıların yalnızca internete bağlanabilen bir bilgisayara sahip olmaları yeterli. Kursun Udemy sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Tek kod tabanı ile tüm sistemlerle uyumlu uygulamalar geliştirilmesini sağlayan Flutter nedir, ne için kullanılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu sistemi öğrenmek için katılabileceğiniz ücretsiz online Flutter kurslarını listeledik. Flutter hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.