FM 2019'da Geleceğin Wonderkid'i Olan Türk Futbolcular

Geçtiğimiz ay piyasaya çıkan ve birçok meraklısını şimdiden sosyal hayattan soyutlayan FM 2019'daki en iyi Türk Wonderkid'lere göz atıyoruz.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da sevenlerini esir eden Football Manager'daki en keyifli uğraşlardan biri de geleceğin yıldızlarını keşfetmek ve takımınıza katarak gelişimini takip etmek. Bu anlamda ülkemizde yabancı sınırı olmaması, eskisi kadar oyuncuları buna sevk etmese de bunu bir hobi haline getirenler için keyifli bir uğraş olan wonderkid keşifleri için yardımcı olabilecek birkaç isim üzerinde duracağız.

1. Yunus Akgün (18), Galatasaray

Bu sezon Fatih Terim tarafından dönem dönem şans verilen Yunus Akgün, "Özel Yetenek" bareminin 16 olması zaten her şeyi anlatıyor. Geleceğin büyük starlarından biri.

2. Berkay Özcan (20), Stuttgart

Geçtiğimiz aylarda Türk A Milli Takımı'nı tercih ettiğini açıklayan Berkay Özcan, bu sayede ülkemizde yabancı statüsünde oynamıyor.

3. Recep Yemişçi (19), Altınordu

Türk futbol tarihine yetiştirdiği mühim futbolcularla dikkat çeken Altınordu'nun en yeni bombası Recep Yemişçi... Ozan Kabak kadar büyük bir potansiyel olmasa da defansif orta saha bölgesinde kendini bayağı geliştiriyor.

4. Ozan Kabak (18), Galatasaray

Geçtiğimiz günlerde Liverpool'un ve Premiere Lig'in en iyi stoperi Virgil Van Dijk'tan imzalı forma alarak adını yurt dışında da duyurmaya başlayan Ozan Kabak, dünyanın en potansiyelli stoperlerinden biri.

5. Zeki Çelik (21), Lille

Lille tarafından Türkiye 1. Lig'inde keşfedilerek tabir-i caizse kaptı kaçtı yapılan Zeki Çelik, takımda rol bulmaya ve göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Geleceğin en iyi Türk futbolcularından biri olması bekleniyor.

FM 2019'daki Diğer Türk Wonderkid'ler