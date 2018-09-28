FM 2019 Mobil Versiyonun Çıkış Tarihi Duyuruldu

SEGA'nın birçok platformda heyecanla beklenen yeni menajerlik oyunu FM 2019'un mobil platformlara ne zaman çıkacağı resmi olarak açıklandı.

PC versiyonunun ülkemizde bir anda 179 TL'ye fırlamasıyla büyük tepki çeken FM 2019'un mobil versiyonları da gün itibarı ile çıkış tarihine kavuştu. SEGA tarafından yapılan açıklamaya göre oyun, PC ve konsol versiyonlarının çıkışıyla aynı gün olan 2 Aralık'ta bizlerle olacak.

Tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi Football Manager 2019 Mobile ve Football Manager 2019 Touch olarak iki farklı sürüm olarak karşımıza çıkacak olan oyun, gol çizgisi teknolojisi ve VAR gibi yeni oynanış özellikleri ve çeşitli hata düzeltmeleriyle karşımıza çıkacak. Oyunda geçtiğimiz sene bulunmayan Bundesliga da lisanslanmış olarak karşımıza gelecek.

Oyunda antrenman sisteminin en baştan ele alındığı belirtiliyor. Bununla birlikte taktik ekranının da geliştirildiği ve oyuncuların çok daha fazla kontrol imkanı sağlanacağı belirtiliyor. Oyun maalesef hem ücretli olacak hem de içerisinde birçok mikro ödeme barındıracak. SEGA'nın yıllardan beri eleştirilen mobil platform politikası bu sene de değişmeyecek gibi görünüyor.