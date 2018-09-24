FM 2019'un Türkiye Fiyatına Büyük Bir Zam Geldi

Steam'e özel 119 TL'lik fiyatıyla büyük ilgi çeken Football Manager 2019, bugün itibarı ile Steam üzerinde 169 TL'ye satılmaya başlandı.

İlk olarak geçtiğimiz ay duyurulan ve 108 TL gibi uygun bir fiyatla satılmaya başlanan oyun, bir süre sonra 119 TL'ye çıkmıştı. 2 Kasım'da piyasaya sürüldüğünde de bu fiyatla satılmasını beklediğimiz FM 2019, şok bir zamla 169 TL'ye çıktı.

Üstelik 169 TL şu an oyunun %10 indirimli fiyatı olarak görülüyor. Anlayacağınız oyun, piyasaya çıktığında 179 TL'den satılacak.

Maalesef değişen dolar kurları sonrasında, oyun fiyatları adeta çıldırmaya başladı. Burada algılamakta zorlandığımız şeyse FM 2019'un fiyatının ilk duyurulduğu zamanla şimdiki dolar kuru arasında ciddi bir uçurum olmamasına rağmen bu tür bir zamla karşılaşmak.

Oyunun Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilir ve fiyatını anlık olarak siz de kontrol edebilirsiniz.