Çıkışına 1 ay gibi bir süre kalan FM 2019'dan güncel haberler gelmeye devam ediyor. Bu sene oyuna VAR uygulaması da ekleniyor ve maç içinde buna dair enstantaneler göreceğiz.

Uzun süren tartışmaların ve karşıt görüşlerin ardından bir süre önce Video Hakem Uygulaması hemen hemen tüm dünyada devreye girmeye başlamıştı. Ülkemizde de bir süredir kullanılan VAR, Sports Interactive tarafından FM 2019'a da entegre edildi.

Oyunun birçok yeni özelliğini resmi Twitter sayfası aracılığı ile duyuran yapımcı, VAR'a dair de bir video yayınladı.

Gördüğünüz üzere videoda hakem bir penaltı kararı veriyor ve futbolcular hakemin başına üşüşüyor. VAR uygulamasına başvuran hakem, pozisyonu izliyor ve bizim de tekrarını gördüğümüz pozisyonda verdiği penaltı kararının arkasında durarak beyaz noktayı gösteriyor.

Videoyu 2D maç görüntüsünden izlediğimiz için o kadar da keyifli görünmüyor tabii ama 3D maç görüntüsünde bu özellik çok daha keyifli bir hal alacaktır. FM 2019, 3 Aralık'ta oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor.