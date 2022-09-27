Forbes, ABD'nin en zengin insanlarını içeren Forbes 400 listesini yayınladı. Listenin zirvesinde dört yıldır birinci olan Jeff Bezos'u geride bırakan Elon Musk yer aldı. Meta CEO'su Mark Zuckerberg'ün yaklaşık 77 milyar dolar kaybederek 11. sıraya düşmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Son birkaç yıldır dünya çapında pandemi ve savaş gibi sorunlar, birçok ülkenin ekonomisini olumsuz etkilerken dev şirketlerin de finansal sıkıntılar yaşamasına neden oldu. Durum böyle olunca en zengin insanları içeren listelerde de bazı değişiklikler yaşandı. Şimdi de ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, ABD’nin en zengin insanları için hazırladığı Forbes 400 listesini paylaştı.

Forbes’un 41.kez yayınladığı Forbes 400, Amerika Birleşik Devletleri’nin en zengin 400 iş insanına yer verdi ve yüksek enflasyonun etkisini ortaya koydu. Her yıl yayınlanan listenin bu yılki versiyonu incelendiğinde, ilk yirmisindeki isimlerin toplam değerinin 1,6 trilyon dolar olduğu ve bu miktarın tüm listenin neredeyse %40’ına denk geldiği görüldü. Bu sayının, bir önceki yıldan 235 milyar dolar daha az olduğunu da ekleyelim. Listenin toplamının bir önceki yıla göre kaybı ise 500 milyar dolar.

Elon Musk, Jeff Bezos’u geçerek ilk kez zirveye oturdu

Listenin detaylarına da bir bakalım. Bu yıl servetini ciddi ölçüde artıran; hatta bir ara 300 milyar doları geçen Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, geçen yıla göre servetini 60 milyar dolar civarında artırarak zirvede yer aldı. Dünyanın en zengin insanı unvanını da elinde bulunduran Musk, bunu dört yıldır listenin ilk sırasında yer alan Jeff Bezos’u geçerek elde etti. 51 yaşındaki Tesla CEO’sunun şu anki net değeri 251 milyar dolar.

Listenin ikinci sırasında ise dört yıl üst üste zirvede bulunan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos bulunuyor. Ünlü iş insanı, Amazon’un hisselerinde yaşanan düşüşün ardından 50 milyar dolar civarında değer kaybetti. Bezos’un şu anki serveti ise 151 milyar dolar.

Forbes 400’ün üçüncü sırasında 28 milyar dolar kaybeden Bill Gates bulunuyor. Microsoft CEO’sunun şu anki net serveti 106 milyar dolar. Listenin devamına baktığımızda ise dördüncü sırada 101 milyar dolarlık servetiyle Oracle CEO’su Larry Ellison’ı görüyoruz. Beşinci sırada da Berkshire Hathaway CEO’su 92 yaşındaki Warren Buffet, 97 milyar dolarlık servetiyle yer alıyor. Musk dışındaki tüm isimlerin değer kaybetmesi de dikkatlerden kaçmıyor.

Mark Zuckerberg, en çok para kaybeden isim

Listenin en çok dikkat çeken isminin ise Meta (eski adıyla Facebook) CEO’su ve kurucusu Mark Zuckerberg olduğunu söylememiz yanlış olmaz. 38 yaşındaki girişimci, şirket hisselerindeki dev düşüş nedeniyle listede en çok kaybeden isim konumunda. Buna göre Zuckerberg, bu yıl geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık 77 milyar dolar kaybetti. 57.7 milyar dolar servete sahip olan iş insanı ayrıca, en zengin 10 insan arasından da çıkarak 11. sırada yer aldı.

Ayrıca Forbes, ABD’deki zenginlerin toplam gelirinin bir önceki yıla göre %11 daha az olduğunu da açıklamalarına ekledi. Listenin tamamına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.