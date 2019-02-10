Teknoloji sektörü genelde erkeklerin egemenliğinde gibi görünse de kadınların da çok büyük yeri bulunuyor. Bu haberimizde Forbes'in listelerinde yer bulmuş 10 milyarder kadını listeliyoruz.

Teknoloji sektörü dünyanın en hızlı gelişen ve kazandıran sektörlerinden biri olmuş durumda. Genelde erkeklerin çoğunluğu oluşturduğu bu sektörde elbette kadınlar da var. Bu haberimizde, Forbes'in milyarderler listesine teknoloji alanından girmeyi başarmış 10 kadını listeliyoruz.

10. Zeng Fangqin

(Kamuoyunda yayınlanmış bir fotoğrafı bulunmuyor)

Huawei ve Apple'a elektronik ekipman tedarik eden Lingyi Technology'nin başkanı olan Zeng Fangqin, Forbes'in en zenginleri sıraladığı listesinde 1389'uncu sırada bulunuyor.

Yaşı: 53

Serveti: 1.6 milyar dolar

9. Wang Laichun

Apple'ın elektronik konektörlerini üreten Luxshare Precision'ın başkanı olan Wang Laichun, Forbes'in en zenginleri sıraladığı listesinde 1161'inci sırada yer alıyor.

Yaşı: 51

Serveti: 2 milyar dolar

8. Thai Lee

SHI International'ın CEO'su olan Thai Lee, Forbes'in en zenginleri sıraladığı listesinde 1028'inci sırada yer alıyor.

Yaşı: 60

Serveti: 2.3 milyar dolar

7. Lam Wai Ying

Apple'ın akıllı telefonu iPhone'a dokunmatik ekran geliştiren Biel Crystal Manufactory'nin başkanı ve sahibi olan Lam Wai Ying, Forbes'in en zenginleri sıraladığı listesinde 1021'inci sırada yer alıyor.

Yaşı: Kamuoyuna sunulmuş bir yaş bilgisi bulunmuyor

Serveti: 2.3 milyar dolar

6. Ma Dongmin

Çin'in popüler arama motoru Baidu'nun kurucusu Robin Li'nin eşi ve özel asistanı olan Ma Dongmin, Forbes'in en zenginleri sıraladığı listesinde 861'inci sırada.

Yaşı: 49

Serveti: 2.6 milyar dolar

5. Zhou Qunfei

Zhou Qunfei, akıllı telefonlar için koruyucu camlar üreten Lens Technology'nin kurucusu ve CEO'su olarak görev alıyor. Forbes'in en zenginleri sıraladığı listesinde ise 726'ncı sırada.

Yaşı: 49

Serveti: 3.1 milyar dolar

4. Meg Whitman

Ünlü teknoloji markası HP'de ve eBay'de CEO'luk yapmış olan Meg Whitman, Forbes'in en zenginleri sıraladığı listesinde 661'inci sırada.

Yaşı: 62

Serveti: 3.3 milyar dolar

3. Judy Faulkner

Tıp sektöründe teknoloji alanında büyük katkıları bulunan Epic Systems'in kurucusu ve CEO'su olan Judy Faulkner, Forbes'in en zenginleri sıraladığı listesinde 592'nci sırada.

Yaşı: 75

Serveti: 3.6 milyar dolar

2. Dagmar Dolby

Dagmar Dolby, eşi tarafından kurulmuş olan Dolby Laboratories'in güncel olarak %38'lik oranla en büyük hissedarı durumunda. Dagmar Dolby, Forbes'in en zenginleri sıraladığı listesinde 479'uncu sırada.

Yaşı: 77

Serveti: 4.1 milyar dolar

1. Laurene Powell Jobs

Laurene Powell Jobs, Apple'ın kurucusu ve eski eşi olan Steve Jobs'tan ona kalan Apple ve Disney hisselerine sahip. Forbes'in en zenginleri sıraladığı listesinde ise 57'nci sırada.

Yaşı: 55

Serveti: 18.5 milyar dolar