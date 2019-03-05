Forbes Verilerine Göre Dünyanın En Zengin 10 Milyarderi

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Forbes'in Milyarderler Listesi yayınlandı. Jeff Bezos, listedeki liderliğini sürdürürken, Mark Zuckerberg'in sırası değişimi sürüyor.

Ünlü ekonomi dergisi Forbes'in hazırladığı yeni listeyle birlikte dünyanın tüm milyarderleri duyuruldu. Listenin başında Amazon'un kurucusu Jeff Bezos yer alırken, Mark Zuckerberg'ün listede gerilemesi dikkat çekti.

Milyarderler listesindeki toplam servet miktarı geçtiğimiz yıl 9,1 trilyon iken, 2019 yılının güncel listesinde 8,7 trilyona kadar düştü. Listede gerileme göstermeyen en popüler isimse Microsoft'un kurucusu Bill Gates oldu. Gates'in serveti 6,5 milyar dolar artarak 96,5 milyar dolara ulaştı.

10. Larry Page

Google'ın kurucu ortaklarından biri olan Larry Page, 1998 yılında ortağı Sergey Brin ile birlikte Google'ı kurdu. Günümüzde hala Google bünyesinde çalışmalarına devam eden Page, Forbes'in Milyarderler Listesi'nde 10'uncu sırada yer alıyor.

Yaşı: 45

Serveti: 50,8 milyar dolar

9. Michael Bloomberg

Bir dönem New York'un belediye başkanı olarak görev yapan Michael Bloomberg, haber ve bilgi sağlayıcısı Bloomberg platformunun kurucusu ve günümüzde %88 hissesini elinde bulunduran yatırımcıdır.

Yaşı: 77

Serveti: 55,5 milyar dolar

8. Mark Zuckerberg

İçinde bulunduğumuz dönemin en popüler sosyal medya platformlarından olan Facebook'un kurucusu olan Mark Zuckerberg, 2004 yılında projesini hayata geçirmişti. Buna ek olarak Zuckerberg, Forbes'in Milyarderler Listesi'nde sıra bazında gerileyen isimlerden biri.

Yaşı: 34

Serveti: 62,3 milyar dolar

7. Larry Ellison

Yazılım şirketi Oracle'ın kurucusu ve CEO'su olan Larry Ellison, günümüzde Microsoft'un en büyük rakiplerinden biridir. Ellison, bir dönem en çok kazanan CEO olarak da anılmıştı.

Yaşı: 74

Serveti: 62,5 milyar dolar

6. Amancio Ortega

İspanyol yatırımcı Amancio Ortega, Inditex Holding'in kurucu başkanı olarak görev yapıyor. Aynı zamanda Ortega, Zara, Bershka ve Pull and Bear gibi mağaza zincirlerinin de sahibi.

Yaşı: 82

Serveti: 62,7 milyar dolar

5. Carlos Slim Helu

Meksikalı yatırımcı Carlos Slim Helu, 2007 yılında dünyanın en zengin insanı olarak bu listenin başında yer alıyordu. Helu, telekomünikasyon sektörünün en büyük patronlarından biridir.

Yaşı: 79

Serveti: 64 milyar dolar

4. Bernard Arnault

Fransız yatırımcı Bernard Arnault, ülkesinin en zengini ve dünyanın ise en zenginlerinden biridir. Arnault, moda dünyasının dev ismi Louis Vuitton sahibidir.

Yaşı: 70

Serveti: 76 milyar dolar

3. Warren Buffett

Warren Buffet, 20'nci yüzyılın en başarılı yatırımcılarından biridir. Buna ek olarak, Berkshire Hathaway'in CEO'su ve büyük oranda hissedarıdır. Warren Buffett'ı farklı kılan şey ise tüm servetini hisse senetlerinden elde etmiş olması.

Yaşı: 88

Serveti: 82,5 milyar dolar

2. Bill Gates

Microsoft ile bilgisayar ve teknoloji dünyasına adını altın harflerle yazdıran Bill Gates, yaptığı bağış ve yardımlarla da gündeme geliyor. Gates, Microsoft'un kurucusu olmanın dışında hala baş yazılım mimarı olarak görev yapmaktadır.

Yaşı: 63

Serveti: 96,5 milyar dolar

1. Jeff Bezos

Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Amazon'un kurucusu olan Jeff Bezos, birkaç yıldır en zenginler listesinin liderliğini üstleniyor. Bezos'un bu denli sevilmesinin sebebi ise e-ticaret sektörüne büyük katkı sağlamış olması.

Yaşı: 55

Serveti: 131 milyar dolar