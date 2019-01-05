Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden bir tanesi olan Ford, hava yastığı problemi sebebiyle ABD ve Kuzey Amerika'daki yaklaşık 1 milyon aracını geri çağırdı.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Ford, Kuzey Amerika ve ABD’deki yaklaşık 1 milyon aracını hava yastığındaki problem yüzünden geri çağırıyor. Geri çağırmaya konu olan 932 bin aracın, 782 bin 384’ü ABD’de, 149 bin 652 tanesi ise Kanada’da bulunuyor.

Çağrılan araçların modelleri ve çıkış yılları:

28 Kasım 2008 – 12 Temmuz 2010, Oakville’de üretilen Edge ve Lincoln MKZ

3 Temmuz 2008 – 29 Temmuz 2012, Hermosillo’da üretilen Fusion, MKZ ve Mercury Milan

8 Haziran 2009 – 16 Aralık 2011, Flat Rock tesisinde üretilen Mustang

Teknikerler tarafından yapılan açıklamaya göre, ön tarafta yer alan hava yastığı sorunu ücretsiz olarak değiştirilecek fakat Ford’un bu konuda yaptığı bir açıklama henüz bulunmuyor.

Hava yastıklarının bozulmasının sebebi ise yüksek sıcaklıklar ve nem. Bu koşulların aşırı hale gelmesi durumunda, hava yastığı açıldığında mekanizmanın içindeki şarapnel parçaları kabinin içine fırlayabiliyor. Bu sorundan kaynaklı 23 ölümlü kaza gerçekleşmiş durumda. Bazı kaynaklara göre, şu ana kadar gerçekleşen en büyük geri çağırma işlemi olacak.