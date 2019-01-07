Dev otomobil üreticisi Ford, birbirleriyle ve çevresiyle iletişim kurabilecek teknoloji ile donatılmış yeni araçlarını CES 2019'da tanıtacak. Bu teknoloji, kara yolu ulaşımı için çok önemli bir yere sahip.

Trafiğin daha güvenli bir hale gelmesi için hem teknoloji, hem de otomobil firmaları büyük yatırımlar yaparak çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Artan nüfusa istinaden araç trafiği gün geçtikçe artarken, yaya trafiği de paralel olarak artış gösteriyor. Kara yollarında oluşan kazaları önlemek için mevcut otomobillerde de oldukça gelişmiş asistan sistemleri mevcut fakat Ford, güvenlik ile ilgili bu sistemleri tamamen farklı bir seviyeye taşıyacak.

Araçlarına koymayı planladığı teknoloji için Qualcomm'un 9150 C-V2X isimli chipset'ini kullanacak olan Ford, bu sayede otomobilleri birbirleriyle konuşabilir hale getirecek. C-V2X, basit bir anlatımla bu donanıma sahip araçların birbirleri ile iletişim haline geçebilmelerini sağlayan bir wireless teknolojisi. Öyle ki sadece otomobiller değil teknolojiye sahip yayalar, bisiklet sürücüleri kısacası herkes trafikte iletişim halinde olabilecek. Araçlar kişilerin akıllı telefonlarına uyarı içeren mesajlar gönderebilecek.

C-V2X'e sahip araçlar, kavşaklarda trafik ışık ve işaretlerinin yardımı olmadan da geçiş üstünlüğünün kimde olduğuna karar verebilirken; diğer otomobillerin pozisyonlarını da analiz ederek kendi hareketine yön verecek. Yollarda yer alan tüm trafik ışık ve işaretlerini, diğer otomobillerden gelen sinyalleri, tehlike ile yaklaşan diğer taşıtları anında analiz edip sürücüyü uyarabilecek olan akıllı sistem, sürücünün duramayacağını anladığı durumlarda otomobili tamamen durduracak.

Ford bütün araçlarına bu teknoloji entegre etmeyi planlıyor fakat sistemin etkili işleyebilmesi için hükümetlerle, diğer üreticilerle, yolları ve yapıları inşa eden kurum ve kuruluşlarla ortak bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Öte yandan 5G teknolojisinin sorunsuz şekilde çalışabilir hale gelerek yaygınlaşmasının, Ford'un asistan sisteminin kusursuz çalışması için önemli bir faktör olduğu bildiriliyor.