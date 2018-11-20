Ford, Çin Pazarı İçin Yeni Araba Kokusunu Ortadan Kaldıracak

Yeni arabaların plastik ve yapıştırıcıyla karışık kokusu ülkemizde oldukça seviliyor. Belli ki Çin’de durum tam tersi.

Yeni araba kokusu sevgisi sadece bize özel değil. ABD ve Avrupa’da koku üreticileri “Yeni Araba Kokulu” araç kokuları üretiyorlar. Çin’de ise en büyük şikayet yeni arabaların kokusu. Öyle ki, Ford’un yaptığı araştırmalara göre en çok şikayet edilen konu bu. Her on kullanıcıdan biri bu durumdan şikayetçi ve en çok şikayet aldıkları konu bu. Ford otomobillerin yüksek yakıt tüketimleri bile listede koku sorununun arkasında kalmış.

Bu kokudan kurtulmak isteyen Ford, bu amaçla bir patent de almış. Patente göre Ford’un sistemi aracı güneşin altına koyup, camları açıp, fanları çalıştırıp koku gidene kadar beklemekten oluşuyor.

Aslında yeni araba kokusu sağlıklı bir şey değil. Üretimden yeni çıkan aracın içinde kullanılan yapıştırıcılardan, plastiklerden kalan zehirli maddelerin havaya yayılmasıyla ortaya çıkan bir koku. Her ne kadar bu zararlı maddelerin seviyesi çok düşük olsa da ısıyla beraber hızla çözünüp havaya yayılıyorlar. Yani, Çinli tüketiciler çok da haksız sayılmazlar.